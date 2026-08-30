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娛樂
出版：2026-Aug-30 11:30
更新：2026-Aug-30 11:30

拉闊音樂會｜炎明熹憶《聲夢》師徒合唱淚灑舞台 Gigi大騷小蠻腰被衛蘭搣搣

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炎明熹(Gigi)在拉闊音樂會《她和她的秘密》大騷小蠻腰，與衛蘭師徒合體跳唱，。(蘇文傑攝)

衛蘭(Janice)和炎明熹（Gigiq）首度合作的拉闊音樂會《她和她的秘密 衛蘭x 炎明熹》今晚(29日)假亞博ARENA 舉行。兩代靚聲女代表以白色系列的服飾登場，Janice空西裝褸配以美國音樂人 JVKE 的《golden hour》，為音樂會揭開序幕，繼以5個章節，透過音樂與真實紀錄片，帶領樂迷走入五位從7歲到70歲的女性的人生故事。其中一位是曾與Gigi合演音樂劇《一束光——高錕的記憶》的葉巧琳Mischa。完成拉闊音樂會後，Janice將籌備11月中於紅館舉行的個人演唱會，暫定3場，屆時都會獻舞技，詳情有待下星期會公佈，不過到時炎明熹已開學，未知能否做嘉賓。

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衛蘭炎明熹師徒世紀跳唱

衛蘭與 Gigi和兒童合唱團演繹《銀髮白》後，再在合唱團和唱下送上《呼吸之間》。當Janice唱《就算世界無童話》時，Gigi遊走於舞台，佻皮地以攝錄機捕捉台上台下的光影。其後當Gigi唱《everytime》和《樹仔》時，反過來由Janice以攝錄機捕捉Gigi的趣緻動態和台下反應。

炎明熹在音樂會首度公開跳唱新歌《Bye Bye Bye》，Gigi穿Bra Top配牛仔裝，露出修長的A4小蠻腰，接著Janice換上流蘇裙騷腿出場，一現身就伸手摸Gigi的小蠻腰，「我見到佢肚肚就想搣佢！」Gigi尷尬指衛蘭很愛捉弄她，場面逗趣，兩師徒世紀跳唱《Little Magic》，全場氣氛高漲。兩人合唱不少首本名曲，包括《心亂如麻》和《一場誤會》等，Janice更挑戰唱王菲的《多得他》和英文版《superwoman》(原唱Karyn White)，收放自如盡顯唱功。

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炎明熹多謝「天使」衛蘭

音樂會尾聲，屏幕播出兩人的訪談短片，互談對方的印象，衛蘭形容Gigi好乖、好高、好緊張、好怕醜及好單純，而Gigi稱衛蘭猶如大姐姐，很會照顧別人，又指兩人性格頗相似，做事非常認真，想向對方說聲多謝。接著兩人就為對方送上一首「神秘歌曲」，向對方表達愛與感謝。Gigi笑言：「呢個拉闊有少少衰，因為準備咗一個位，我哋唔知要唱乜歌畀大家，就連綵排同試聲都係分開我哋，我想送《Angel》(原唱Sarah Mclachlan)俾佢，因為佢好似天使好sweet同畀到我鼓勵，同時想用首歌鼓勵佢，希望當佢唔開心時，會好似喺天使臂彎感到平靜及舒適。」

聽《Million Reasons》爆喊

其後衛蘭就拿起結他，準備為Gigi自彈自唱，Gigi趁Janice調整結他時，大爆對方家裡養有蚚蜴、蛇和貓等，有次在對方家中練習後，當她已call車準備返家時，突然被問「要不要收養蜥蜴？」Gigi笑言，「佢問我要囝囝定爸爸？我諗咗好耐，結果我就帶咗隻爸爸返屋企。」她笑言本來想帶蜥蝪仔來，但擔心牠在車途上被嚇怕，故打消念頭。當衛蘭自彈自唱Lady Gaga的《Million Reasons》時，分享道：「呢首歌係我同你好特別嘅回憶。」這正是2021年Gigi參加《聲夢傳奇》時跟導師衛蘭合唱的歌曲，原本坐在旁邊聽歌的Gigi突然走到台側取紙巾，背著觀眾抺眼淚，後來Janice發現小徒弟不見了，才知對方悄悄落淚，「你唔好喊，會搞到我。」唱畢後，她坦言：「係我榮幸可以同你一齊做呢個騷，好興奮見到你嘅音樂事業盛放，你為呢個年代嘅觀眾做個好榜樣。」Gigi哭到鼻子紅紅，直至兩人合唱最後一首歌《Somewehere Only We Know》，仍然不斷索鼻水。

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衛蘭見證「baby girl」炎明熹成長

炎明熹和衛蘭在完騷後受訪，炎明熹自言沒預計會爆喊，：「呢首歌陪咗我好多時期、好多比賽，令我諗起(《聲夢》)練習嘅時候，我喺比賽好大壓力，因為除咗呢首歌，都仲有好多歌要兼顧，好驚隊員被淘汰組員。所以到佢頭先自己唱返，我諗起好多回憶。」加上Janice以結他自彈自唱，特別感動。Gigi自言平時是喊包，今次已算喊得少，但鼻水源源不絕：「好彩有同事幫手收走紙巾，張紙巾有啲不堪入目。」Janice投入彈唱，唱到一半才發現Gigi爆喊，「睄過去先發現唔見咗，見到佢喊我就想喊，經過呢個騷我哋更加有feel。」她形容《Million Reasons》對兩人意義重大，「我哋第一次上台表演就係呢首歌，當時佢好細個好大壓力，我哋做導師其實都緊張，大家對呢首歌嘅回憶係好深刻。」從《聲夢》至今已5年，Janice見證炎明熹成長，「「依家多咗機會傾偈、多咗嘢講，雖然少講嘢；其實佢有好多自己諗法，諗得好深。」不過就笑言，炎明熹似BB似妹妹：「好想照顧佢，係baby girl。」

為小蜥蝪挑戰剝蟋蟀頭

炎明熹在台上分享從衛蘭收養蜥蝪的小故事，問到放心讓baby girl收養小蜥蜴，Janice解釋：「因為佢鍾意嘛，唔係個個都鍾意爬蟲類動物。」她自言養有4隻守宮蜥蝪，送了爸爸蜥蜴「Foot Foot」給Gigi，Gigi自言有定時拍照報告Foot Foot的成長狀況，起初擔任牠吃不飽，幸好至念仍算不錯。不過，最大挑戰是餵Foot Foot食蟋蟀，她肉緊分享，「每次餵蟋蟀，要剝開蟋蟀個頭，咇汁俾Foot Foot食，開頭接受唔到，起初諗過搵刀切，但用刀仲殘忍，所以就搣。」Janice自言起初都覺得好殘忍，但現已習慣。

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very nice to 搣你

談到今次音樂會師徒跳唱，Janice親自挑選《Little Magic》：「跳少少囉，畀啲嘢觀眾睇。」至於炎明熹大騷小蠻腰，問到如何保持A4腰，她自言平時練完舞太餓也會食宵夜，最近一個月亦只做過一次Gym，「不過出騷就唔係幾食得落，就會想嘔，淨係食白飯。「可能係我下身比較大，睇落去條腰幼啲。」Gigi就指練舞時經常被Janice搣腰，Janice鬼馬笑言：「very nice to 搣你！」Janice更提出反建議，「你可以搣我，因為多啲肉。」

獲陳奕迅主動指教

而上個月炎明熹參與《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》，與陳奕迅（Eason）、容祖兒、周筆𣈱等同場，她坦言有壓力，但Eason亦有主動交流：「Eason前輩有建議我可以點唱，我有問過佢唱法，我都有同Janice分享。」

唔知Chantle包恙開show

昨晚《聲夢》的姚焯菲(Chantle)亦舉行首個演唱會，Gigi表示，「我哋都有喺IG互相加油，送花籃俾大家，希望佢Good Show。(佢帶病上陣)係咩？都係唔知，我覺得佢係好堅強嘅女仔，遇到好多情況都可以迎刃而解。」問到《聲夢》四小花何時合體，Gigi謂要視乎時間，希望全體學員與導師能夾到時間相聚。

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