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娛樂
出版：2026-Aug-30 12:47
更新：2026-Aug-30 12:47

林作開班講人生道理殺出血路 對apm掌摑女童案保險經紀前途有咁嘅睇法

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林作現身力撐97後劍橋碩士新書分享。（娛樂組攝）

林作以特別嘉賓身份，現身97後劍橋碩士 Andy Sir 的新書《由5**到英國創業：一個九七》分享會。Andy Sir 在會上分享自己從公開考試奪魁、經歷人生迷惘，到最後移居英國重新出發並成功創業的生命歷程，深刻側寫了新一代香港年青人在離流與重建中的奮鬥故事。

Andy Sir欣賞林作是他多年來憑藉「敢言」與「不按牌理出牌」的作風著稱，頻頻撕開傳統社會對「成功」與「名校生」的既有標籤，與新書主題不謀而合。

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大談英國校園生態

林作在會上大方分享了自己 14 歲遠赴英國劍橋郡入讀寄宿學校的歲月。他表示自己非常享受英國的寧靜，並回憶起十多歲時的校園生態：當時英國學校裡只有兩種人，一種是「埋堆」（融入主流），另一種則是「被邊緣化」。自認屬於「好戰型」的林作，當年僅用了大約三個月時間，便摸熟了當地的社交規則。他指出，英國校園的社交核心遊戲就是 "Banter"（吹水較量）。

男孩子之間的「吹水」，精髓在於永遠不順從、不同意對方的觀點，無時無刻都在用口才較量，對話中絕不輕易認輸。正是這種「不打不相識」的文化，讓他學會了最關鍵的生存之道：勇於嘗試、勇於表達個人意見、敢於與眾不同，並堅持做最特別的自己。除了留學點滴，林作更結合了近期熱議的「斯多葛哲學」（Stoicism），與現場觀眾分享在充滿不確定的時代中，如何修煉強大的內心體質，並建立屬於自己的人生方向。

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林作與現場觀眾分享「斯多葛哲學」（Stoicism）。（娛樂組攝）

想同裕美繼續出歌

問到林作今次分享會有沒有憶起以前從事保險業開班教學的情況，他表示形式跟最近開班談人生哲學的課程相似，並似有關課程反應非常熱烈，已計劃定期舉行，他坦言很榮幸用哲學根本性解決港人情緒問題，至於會否開其他課程，他暫時未有計劃，坦言現有的課程已經佔了他大部分時間。

早前他踢波受傷，眼皮位置需要縫針，他表示日前已到醫院拆線，視力沒有影響。談到他跟裕美出歌迴響甚大，就連卡拉OK揀歌頁面也有他的頭像，至於之後會不會再有合唱歌，要交由裕美決定，並認為女友對此持開放態度。

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林作希望用哲學根本性解決港人情緒問題。（娛樂組攝）

料保險公司不再聘用

對於apm女童被掌摑一案，涉事一方被網民發現是保險從業員，問到林作對該名女士日後能否從返保險行業，他說：「保監規定，一旦被人拘捕、被落安控告，必須要向公司、保監上報，牌照會暫時吊銷。冇事之後，就可以向返公司求情，保監會應該會允許佢一段時間之後再做。但係間公司仲要唔要佢呢，就已經係去到公關問題，依家保險公司好敏感同好驚，因為社交媒體嘅威力，所以公司係有機會唔俾佢繼續做公司嘅，少一個唔少，公司要自保係無可厚非。」他料涉案人士會向律政司求情不要提告，「睇條片都有機會俾大家一次改過嘅機會，即係簽保守行為，但係輿論壓力大，所以個case矚目啲。」

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林作指保險公司礙於輿論或會不再聘任涉掌摑案的女士。（娛樂組攝）

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