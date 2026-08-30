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娛樂
出版：2026-Aug-30 13:30
更新：2026-Aug-30 13:30

香港小姐2026｜2號李澤欣被封「翻版李嘉欣」：一世都唔會敢認(12佳麗泳照逐個睇)

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12位香港小姐佳麗以泳裝示人，3號李澄晴(拿著鮮花)先拔頭籌獲友誼小姐。(娛樂組攝)

《2026香港小姐競選決賽》將於今晚(30日)舉行，昨日(29日)率先公布由12位佳麗互選的友誼小姐獎項，並安排傳媒採訪泳衣綵排環節。其中3位較有話題的佳麗，包括2號李澤欣、8號鄧匡閔和12號湯家琳，均表示已習慣穿泳裝上台，已能從容面對，即使日前綵排到凌晨2時，翌日早上8時半又再集合，仍能保持狀態。不過，8號鄧匡閔就開始作病，「始終休息不足，飲食唔規律，抵抗力差，可能流行性感冒，有喉嚨痛及發燒。」幸好決賽不用表演唱歌，否則變「魔音」。反而她更擔心與司儀對答的臨場應變，會因太攰或太凍影響腦筋思考。12號就認為最重要是放鬆心情，「要平常心，咁樣表現係最好。」

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2號大熱李澤欣，有「翻版李嘉欣」之稱，問到是增值還是包袱？她笑言：「又俾陷阱題我，好大頂高帽，話我似師姐李嘉欣當然是榮譽，但我一世都唔會敢認。」參選前可有朋友都指她似李嘉欣？「好多人都話我似唔同明星，咁靚女大家都相似嘅。我哋12個女仔都好靚，好似李嘉欣咁靚。」至於可會因此壓力大增？「唔會呀，因為我都知自己唔似嘉欣師姐咁女神，都有氣質需要沉澱，佢係一個榜樣，希望做得愈來愈好，大家會記得李澤欣。」她亦指自己好有觀眾緣，是個好有親切感的女仔，「大家仲想喺電視見到我就記得投我一票。」

8號鄧匡閔 90e7726f d08a 46d6 8914 c9420e1f2b78 8號鄧匡閔2 12號湯家2 12號湯家琳

12號湯家琳的長腿備受關注，但她自言喜歡表達自己，對問答環節較有信心，「大家都好鍾意同我傾偈，我都好珍惜每次分享嘅機會，希望日後有更多機會在鏡頭見大家。」8號鄧匡閔覺得自己是「我係反差感好大，外表高瘦，唔太平易近人，但其實好開朗活潑。」身材高佻的她，劇透泳衣環節頗性感，呼籲大家留意。

1號袁絲珩 2 1號袁絲珩 3號李澄晴 346c5b8a 9263 4636 a4da d96862e962f6 4號譚雅文 5號魏欣 6號盧蔚晴 5d72fc94 e308 4016 acbf 704a9317bee1 7號楊媛媛 9號周芳姿 9號周芳姿2 10號陳梓穎 11號顏懿菲 10號陳梓穎2

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