陳綺貞被前男友官司纏3年終勝訴 聲明感性多謝「最黑暗中有你」

台灣歌手陳綺貞與前男友鍾成虎因合約與金錢糾紛對簿公堂，經過近3年的官司，法院一審判決確認陳綺貞勝訴。陳綺貞昨（8月29日）在社交平台分享律師聲明，宣布雙方合作關係已於2023年1月終止，包括詞曲、經理人合約以及錄音、視聽母帶等授權均已失效。 拍拖18年後分手 男方指女方欺凌同事 陳綺貞與鍾成虎曾是音樂創作夥伴兼情侶檔，交往長達18年後分手，於2023年6月爆發合約糾紛。雙方互相指控，鍾成虎曾指責陳綺貞情緒善變、涉及欺凌同事、精神虐待及違反合約；陳綺貞則提起民事訴訟予以反擊。鍾成虎隨後以違反《著作權法》等6項罪名對陳綺貞提告，但當地地檢署經過近3年調查，於今年3月認定相關指控罪證據不足，不起訴陳綺貞。

感謝支持者「讓我能繼續地走下去」 在民事訴訟方面，智財法院一審判決確認雙方的合作關係及相關權利已終止。陳綺貞在聲明中表示，將要求各音樂平台、版權公司及相關單位自即日起依判決所確認之權利狀態辦理，停止任何未經授權之利用行為。她感性地向支持者致謝：「謝謝一路以來有你堅定的支持，在最黑暗無助的時刻，因為知道你都在，讓我能繼續地走下去。」 陳綺貞的律師發出聲明，針對鍾成虎先前公開宣稱「公司資產被偷」並對陳綺貞提告一事，表示已經當地檢察署等偵查終結，其提告內容均非事實。律師強調，雙方之間關於陳綺貞所有著作的授權關係及演藝經理人關係已全部終止，陳綺貞方表示有部分標的基於訴訟策略考量未一併提出，但不表示放棄相關權益，未來將繼續採取必要行動以捍衛權益。