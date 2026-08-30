古天樂澳門演唱會開鑼 Sammi鄭秀文「百年好合CP」驚喜合體

古天樂結束兩場紅館舉行的《MY FIRST SHOW》後，昨晚（8月29）起一連兩天假威尼斯人綜藝館展開澳門追加場，經團隊趕工打造出四面台，古仔澳門首演為觀眾帶來多個驚喜位，分別請來天后Sammi鄭秀文及台灣舞王「小豬」羅志祥擔任表演嘉賓！

演唱會揭開序幕，主角古天樂在台中央從天而降，跟香港站一樣拿出激光劍，化身「黑武士」唱出《世紀大騙案》。為了兩場澳門演唱會，古仔日前已拉隊過大海，當然少不了農夫二人；陸永、C君跟古老闆合唱完《天下一家》後，又是一貫認叻作風，自言上月剛在同場館開完澳門演唱會，並叫老闆「努力、俾啲心機」，陸永、C君把口繼續唔收，指在港睇完演唱會通常是去食消夜，而在澳門睇完Show可以順便玩兩手，如果運氣麻麻的朋友，睇完Show大可諗住「古天樂」，在賭枱上一定「黑冇事」！