古天樂澳門演唱會開鑼 Sammi鄭秀文「百年好合CP」驚喜合體

古天樂結束兩場紅館舉行的《MY FIRST SHOW》後，昨晚（8月29）起一連兩天假威尼斯人綜藝館展開澳門追加場，經團隊趕工打造出四面台，古仔澳門首演為觀眾帶來多個驚喜位，分別請來天后Sammi鄭秀文及台灣舞王「小豬」羅志祥擔任表演嘉賓！
演唱會揭開序幕，主角古天樂在台中央從天而降，跟香港站一樣拿出激光劍，化身「黑武士」唱出《世紀大騙案》。為了兩場澳門演唱會，古仔日前已拉隊過大海，當然少不了農夫二人；陸永、C君跟古老闆合唱完《天下一家》後，又是一貫認叻作風，自言上月剛在同場館開完澳門演唱會，並叫老闆「努力、俾啲心機」，陸永、C君把口繼續唔收，指在港睇完演唱會通常是去食消夜，而在澳門睇完Show可以順便玩兩手，如果運氣麻麻的朋友，睇完Show大可諗住「古天樂」，在賭枱上一定「黑冇事」！
古天樂昨晚亦以新造型登場，穿上紅色西裝情深演繹《新手戀愛》及《吻得到愛不到》，之後介紹公司旗下的新一代唱將CY陳宗澤出場，當CY唱完自己作品《急口令》，古仔再次現身舞台，演唱改編自經典老歌《相思河畔》的搞笑歌曲《暗戀王》，「自從我峨嵋山上見到你 我好想飛鵝山上見返你」，台上螢幕同時播出2003年電影《百年好合》的精彩片段，唱罷表示：「無厘頭唱呢首歌一定有原因嘅。」隨即介紹同片拍檔Sammi出場，兩人合唱《煞科》即High爆全場，兩位老朋友再度合體仍默契十足，Sammi坦言好開心為古仔任演唱會嘉賓，更笑談宣萱形容他是繼胡楓後第二年紀大首登紅館開演唱會的藝人，續說：「我預想到你八、九十歲開演唱會，但到時你唔好滾攪我，我應該都發福晒…」Sammi多謝古仔每次都義不容辭為她的演唱會站台，兩人立即來個擁抱，Sammi又叮囑古仔要好好休息，事關見對方唱到「面都青埋」，古仔隨即交個台給Sammi獨唱《終身美麗》。當送走Sammi，古仔竟從上層觀眾席驚喜現身，由舞蹈員及保安護送下唱出《天真》，並與歌迷零距離接觸。澳門演唱會亦有保留「360」為山頂觀眾唱歌環節，愛將林峯、胡子彤「城寨兩子」也有落力跳唱。