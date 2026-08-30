周殷廷紅館演唱會｜自揭昔日選秀「黑歷史」 評判杜德偉無份撳淘汰燈：我有眼光撐你㗎

周殷廷(YT)一連兩場《The Alchemist Live 2026》紅館演唱會昨晚(29日)舉行尾場，請來杜德偉(Alex)擔任嘉賓，原來Alex是YT當年參加選秀節目的評判之一，YT更自爆被淘汰的「黑歷史」。Alex笑言怕被「尋仇」，他在大熒幕再重看當日比賽畫面，Alex看到自己原來無份按燈淘汰YT，笑說：「！咁靚仔跳舞又好睇，又性感，又胸肌又腹肌，真係唔簡單㗎！見到你張相我都流口水呀！」當唱《三生有幸》時，他分享早前收到一個DM，對方指她老公很喜歡聽他的歌，希望在她婚禮唱《三生有幸》。YT笑說：「婚禮唱呢首歌有啲奇怪，佢就係Michelle（衛詩雅），今日我好朋友周師兄（衛詩雅老公周𧘲安）都有嚟！最後我係唱咗《My Everything》嘅！」

來到尾場，YT一連獻唱三首快歌《上場》、《Killa》及《小姐你好》炒熱氣氛，霸氣下令：「全部同我起身！」台下樂迷立即彈起來，揮動着熒光棒瘋狂舞動。YT今次亦同時擔任自己首個紅館個唱的導演，他拍攝了多段短片穿插於演唱會之中、充滿電影感。YT獻唱多首歌曲後，在台上說：「歡迎大家來到….」話未說完，他連中幾鎗，全場觀眾嘩然。接著他播出他入行前隻身往台灣參加選秀節目《超級星光大道》的比賽片段，他坦言不太敢看這段片，覺得自己當時很失敗。那次是他首次參加公開比賽，入了百人初選，卻偏偏抽中第一百簽。當日都好驚，結果等了8小時唱了三十秒，被淘汰後喊了很久，怕自己無機會再唱歌。他說：「邊度跌低邊度起返身！」說罷，他再唱出當年的參賽歌曲《我要好好過》。他坦言想了很久如何分享自己的故事，如何分享埋藏心中好脆弱及不敢跟人講的感受，很開心今次跟大家分享。

YT稱在台灣留下深刻回憶，亦記載失敗的第一次。但故事仍有後續，他被淘汰後在後台喊，後來他見到其中一位評判離開，他按着對方的車說：「你好呀！我叫周殷廷，我想話比你知我係第100個，我終有一日我會成功做歌手。」當時對方回應他：「好呀，你加油！」YT表示在失意時有很多不同的人鼓勵他，對方的聲音很重要，很感謝他來到尾場擔任嘉賓，杜德偉緩緩升上台，全場觀眾歡呼。二人合唱一曲《無心傷害》。

YT坦言請Alex做嘉賓感覺好神奇，估不到對方一口答應，而且由外地專程趕返來。YT說：「有句說話我想親口同你講，I get my promise！」Alex說：「能成為你的版圖其中一塊十分榮幸，當日有幾多人說不鍾意你，講甚麼都好，上到台係你自己功勞。」YT笑問其實當日為何會淘汰他？Alex笑說：「今日原來唔係搵我做嘉賓，係尋仇。我話唱《信自己》，後尾話唱《無心傷害》，即係話我無心傷害咗你！你依度全部都係你嘅歌迷，冧我好大鑊！」YT親手送上新專輯予Alex作感謝，Alex笑說：「我想講返件事！當日周殷廷帶咗個電影劇本來搵我，隔幾日佢打嚟問我做唔做佢演唱會嘉賓。死啦！如果我唔做嘉賓，咪冇戲拍？所以我應承咗你啦！」