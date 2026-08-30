梅媽離世｜梅艷芳遺產餘款全撥妙境佛學會 一文回顧爭產路

隨住梅媽離世，亦代表著梅艷芳的遺產餘款將全數撥捐妙境佛學會。梅艷芳於2003年因罹癌去世。她於死前27日，於養和醫院病房簽訂遺囑及信託契，委任匯豐國際信託有限公司為遺囑執行人。按遺囑指示，阿梅去世後，執行人需先動用遺產付清其生前欠債及殮葬費用，然後將分別位於跑馬地毓秀街及倫敦兩個物業，贈予其生前摯友劉培基，餘下財產便全數注入信託基金滾存，每月向母親提供七萬元生活費，並供她二哥梅德明的兩個女兒、姊姊梅愛芳的兩個兒子讀書至大學畢業；直至母親去世，便將款項全數給予妙境佛學會。

梅媽自2004年起多次就梅姐的遺囑分配打官司，要求裁定遺囑無效，而她是遺產的唯一受益人。其後負責梅姐信託一方的大律師曾指梅姐簽處文件時，神智清醒，她希望自己死後，母親能繼續維持生活水平，但她特別強調母親不懂理財，若把財產交到母親手上，母親必定會立刻將之花光，恐防會晚景堪虞。

多年來，梅媽一直因遺產問題陷入法律糾紛，並提出7萬元生活費𣎴足夠，又要求一次性拿取梅艷芳的全部遺產，因此多次起訴法院，並累積過百萬的律師費和訴訟費，令梅媽陷入財務困境。終審法院於2011年裁定梅媽敗訴，而她跟梅啟明亦先後因拖欠訟費而於2012年被頒令破產，破產期2016年完結。由於梅媽一直挑戰梅姐的遺囑，令信託基金內資金幾近被掏空，於是信託基金分別在2013及2015年拍賣梅艷芳所有遺物及物業，包括梅艷芳生前所有獎項。