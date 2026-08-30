田啟文再三強調跟周星馳無不和 更爆星爺主動幫手謀生計

田啟文昨日(29日)出席《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮2026》，並獲頒「最耀眼性格演員獎」。談到他早前憑電影《雙囍》贏得《台北電影節》最佳男配角，成為他從影47年第一個演技獎項之後，今次再獲獎，他表示很開心，並指沒有因為太遲才獲得認同而感到介懷，他說︰「可以俾更多年輕人知道，唔係一出道就拎獎，唔同嘅花都有唔同嘅花期，我係執個尾彩。」 他表示沒有因為獲獎而加片酬，只求拍多些戲，讓大家知道自己除了演喜劇外，也可以演其他角色。對於獲邀參與金馬獎宣傳片拍攝，他坦言感到意外，很開心有這個機會，至於會否出席頒獎禮，要待10月1日入圍名單公布再作決定。

早前《少林足球》一班台前幕後相約食飯聚舊，兼慶祝黃一飛、陳國坤，唯獨不見周星馳(星爺)。田啟文表示星爺因為要宣傳沒有空，所以未有出席，但日前星爺有主動約他們食飯，並自掏銀包請客。有傳上次飯局由星爺埋單，田啟文否認並指當日星爺家姐打算埋單，但因為是黃一飛生日，所以由飛哥埋單，他就建議出席的人就封利是給黃一飛。

問到跟星爺食飯有沒有影大合照，田啟文說︰「冇人有意欲影相喎，只係掛住傾下有咩計劃搵下錢，佢關心大家有冇工開，最近身體點。佢牽頭幫我哋諗一啲生計，有呢個心好好。」他又表示星爺日理萬機仍記得一班師兄弟，非常關心他們每一位，會念舊是難能可貴的事， 他認為吳孟達離世，成了觸動星爺相約大家見面的原因。他說︰「我覺得佢醒喇，趁人齊快啲約食飯，唔係一陣又走兩個先叫食飯就唔係幾好，我好欣慰呢樣嘢，趁大家仲健康聚多啲，佢諗通咗。」他又指跟星爺很好朋友，不是傳聞中不和。他多次強調說︰「呢度都正式澄清一次，成日話我同佢不和，又揭佢瘡疤，完全冇咁嘅事，有啲友仔亂咁寫，我同佢仲好friend。」