魔音女團大玩黑色誘惑盧映彤原來有料到 自愧實力不如《中年好聲音4》

魔音女團昨日以黑色主題打扮出席《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮2026》，她們除了獲頒「最耀眼新晉女子組合」外，喬美莎也獲得「最耀眼電視新人」。喬美莎表示很開心及榮幸，感覺很夢幻，多謝大家支持。問到今次的打扮，宋宛穎指是出自同一設計師的手筆，每個人的服裝都是不同主題，莊子璇就讚衣服很適合頒獎禮，隆重得來又不失時尚感。

今次頒獎禮，倪嘉雯露出纖腰，而盧映彤更deep V上陣，剛巧宋宛穎曾預告二人將會在港姐決賽當日性感示人，問到是否預演一次，倪嘉雯說︰「我都未追究呀！你立flag立到咁！只係少布咗啲，未至於性感！」莊子璇再次強調盧映彤的衣將會令大家眼前一亮。盧映彤就笑謂萬一出來效果不是大家想像般性感，會惹來不滿。當提到她的上圍原來也頗有睇頭時，她笑言只是小性感而已。

問到表演準備進度，倪樂琳表示團中有3位是港姐出身，過去以為用主持身份重返舞台，但沒料到成為表演嘉賓，感覺很神奇，盼在她們助陣下，令佳麗可以更加閃閃發光。