羅志祥自揭飲醉被古天樂抱上酒店房 澳門演唱會重演「新娘抱」向古老闆示愛

古天樂每場嘉賓均驚喜十足，昨晚「小豬」羅志祥於encore出場，兩人升上台即合唱張國榮作品《第一次》，當古仔唱歌時，小豬落力伴舞之餘更充滿喜感，小豬透露揀唱哥哥的《第一次》是兩人第一次同台合唱，亦曾「第一次」合作拍廣告，彼此緣份不止於此，自稱廣東話標準的小豬還在台上爆料，其間被指「爆粗」，要由古仔負責翻譯；小豬指當年兩人曾在酒店餐廳食飯、飲酒，大讚古老闆酒量好，飲完一大支清酒，小豬醉到要由古仔抱回房間：「好Man，他從餐廳到酒店，他是呢個新娘抱，他把我抱回去房間喔！」現場一片尖叫聲，古仔立即補充：「我抱到佢直接放佢上張床先走。」小豬即場作狀撒嬌，要求在舞台上重演一次「新娘抱」，古仔在全場歡呼聲下惟有照做，抱完不禁拋出一句：「喂！你重咗咁多嘅？」小豬堅稱自己變瘦，又即興模仿跳唱幾句《今期流行》，趁古仔入後台換衫，小豬獻唱《戀愛達人》 ，最後一句更改成「古老闆我愛你」。