車婉婉爆《三代同糖》棄AI轉用實景 未有時間沉澱講《中4》感受

車婉婉昨日(29日)盛裝打扮出席《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》獲頒「最耀眼主持」獎。她表示今次更代表《中年好聲音》領取「最耀眼電視綜藝節目」獎項。她坦言來到第4屆，但首次覺得很不安，心緒不寧，擔心發台瘟，沒料到真的發生不同狀況。

她表示尤淑情在未戴好耳機下便要唱歌，她直言自己沒有預料過，「我嗰刻諗要點處理，我係冇想像過，過去幾年冇咁多呢啲突然間發生。」她又提到志偉在主持直播節目是很有經驗，所以一眼看到問題所在，並指出哪些位可做些，如他曾提及有人沒有戴好耳機，其實所指的是許雲妮在「必殺歌」環節，志偉認為這部份可以再做好一些。

她坦言今次主持最攰的一年︰「通常去慶功好開心，但當晚食宵夜時差點瞓著，因為好攰，好虛耗，用咗好多能量去做今次主持。我自己未有時間沉澱，之後起身又番劇組，平時完騷後會寫一篇文去回顧自己，今屆去到依家都未寫，我需要時間沉澱下。」對於總決賽一眾參賽者表現，她表示大家已經做得好好。