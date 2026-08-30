梅媽離世丨梅覃美金「唔夠使」多次入稟攞遺產 官：香港幾百萬人辛苦過你

梅媽生前多次因爭奪遺產、要求增加生活費及拖欠訟費而入稟法院。2004年2月、即梅艷芳死後3個月，已入稟香港高等法院，要求法庭裁定其女兒梅艷芳在2003年12月3日所立的遺囑無效。多年來無數法官也與梅媽「交過手」。

索80萬元環遊世界被拒

現任香港終審法院首席法官張舉能，2009年亦審過梅艷芳遺產案。梅媽當年提出申請，要求從遺產拿出80萬元讓她環遊世界散心，以紓緩她長期面對官司的壓力。張官裁決時指，梅媽的申請非一般的生活資助，而且亦沒有任何醫生報告證明她必須要去旅行，故駁回其申請。