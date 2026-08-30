梅媽離世丨梅覃美金「唔夠使」多次入稟攞遺產 官：香港幾百萬人辛苦過你

梅媽生前多次因爭奪遺產、要求增加生活費及拖欠訟費而入稟法院。2004年2月、即梅艷芳死後3個月，已入稟香港高等法院，要求法庭裁定其女兒梅艷芳在2003年12月3日所立的遺囑無效。多年來無數法官也與梅媽「交過手」。
索80萬元環遊世界被拒
現任香港終審法院首席法官張舉能，2009年亦審過梅艷芳遺產案。梅媽當年提出申請，要求從遺產拿出80萬元讓她環遊世界散心，以紓緩她長期面對官司的壓力。張官裁決時指，梅媽的申請非一般的生活資助，而且亦沒有任何醫生報告證明她必須要去旅行，故駁回其申請。
2016年3月，梅媽被頒令破產，每月仍獲3萬元生活費。她向法庭要求增加生活費，表示「個個月捱3萬蚊好辛苦」，法官回應「個個月有成3萬蚊，香港有幾百萬人辛苦過你」，提醒梅媽尚有兩個月破產令便屆滿，著她忍受多兩個月，屆時便可獲得款項。梅媽回答：「又要捱多兩三個月。」法官指「咁多個月都捱咗啦」，並苦口婆心勸：「你成90歲人，唔好小小事騰來騰去，你今日精神比我以前見你差。」又叮囑梅媽「過幾日轉冷，要加衣及開暖爐」。
遺產「食到你歸天都食唔晒」
2018年5月，陳江耀法官安撫梅媽，表示梅艷芳遺產「食到你將來歸天都食唔晒，但我都唔會拎晒出嚟畀你使」。陳官指，觀察到梅媽身體狀況已大不如前，走路不及以前，叫對方保重身體，並寄語：「唔好再搞咁多訴訟喇！」
2018年11月，梅媽在庭上指「10萬蚊生活費唔夠用」，又「遲左搞（91歲）大壽」，欲在酒店大排延席，而且已訂座並付訂金，故希望 「實報實銷」，預計大壽花費20多萬。當梅媽知道聆訊又押後感不滿，指法官有意留難她。法官回應指只是根據法例做，「依家唔係清朝，唔似啲官咁有無限權力，我都係根據法律做事。」