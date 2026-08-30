梅媽離世｜梅啟明聲稱要主理喪禮為母親風光大葬 支持遺產捐慈善機構

已故天后梅艷芳母親覃美金(梅媽)於今晨因為進食鯁喉，送院後不治，享年102歲。被梅媽登報脫離母子關係的梅啟明下午與泰籍女友趕到醫院，梅媽遺體於下午5時40分經由黑箱車送往域多利亞公眾殮房。

梅啟明接受訪問時透露下午從傳媒口中得知母親死訊，自己對上一次見到梅媽已是兩年前，今次再見已天人永訣。他表示經過初步了解，母親進食鯁親，急救員到場時，母親已失去知覺，急救時曾打過強心針，「唔知佢咩病，走就走」，需待解剖確定死因。他續指工人姐姐亦未能說清楚當時正在吃甚麼。

他對於梅媽離世感突然，並認為「正常嚟講有得救，但冇屋企人喺身邊始終係差啲。」他指工人不懂處理，本身梅媽有個貼身護士，但被姪仔辭退，斥姪仔封鎖所有電話，認為由他照顧不會發生這件事，他坦言梅媽有能力去到105歲，但始終是意外。他又指在醫院內見到姪仔時，對方「連招呼都冇」。