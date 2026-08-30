梅媽離世｜梅啟明聲稱要主理喪禮為母親風光大葬 支持遺產捐慈善機構

已故天后梅艷芳母親覃美金(梅媽)於今晨因為進食鯁喉，送院後不治，享年102歲。被梅媽登報脫離母子關係的梅啟明下午與泰籍女友趕到醫院，梅媽遺體於下午5時40分經由黑箱車送往域多利亞公眾殮房。
梅啟明接受訪問時透露下午從傳媒口中得知母親死訊，自己對上一次見到梅媽已是兩年前，今次再見已天人永訣。他表示經過初步了解，母親進食鯁親，急救員到場時，母親已失去知覺，急救時曾打過強心針，「唔知佢咩病，走就走」，需待解剖確定死因。他續指工人姐姐亦未能說清楚當時正在吃甚麼。
他對於梅媽離世感突然，並認為「正常嚟講有得救，但冇屋企人喺身邊始終係差啲。」他指工人不懂處理，本身梅媽有個貼身護士，但被姪仔辭退，斥姪仔封鎖所有電話，認為由他照顧不會發生這件事，他坦言梅媽有能力去到105歲，但始終是意外。他又指在醫院內見到姪仔時，對方「連招呼都冇」。
由於梅媽表示要跟他斷絕關係，他表示母子是沒有隔夜仇，「冇斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽，邊啲人搞咁多嘢出嚟心中有數。今日主要係阿媽安息。」並強調梅媽的後事必須由他處理，他是梅媽唯一兒子。有記者問到會否與與姪仔尋求共識，他更稱︰「如果真係對阿媽好，唔使今日阿媽咁，老人家走咗先嚟共咩識。」
梅啟明表示自己沒有經濟壓力，會堅持為梅媽土葬，並謂「阿梅留番咁多錢喺度，佢有基金，咁咪申請基金囉！最後呢次如果基金唔處理，我一定會上法庭告到底！」他又指「人一世物一世，老人家食到百幾歲，冇理由咁樣走咗去。」
對於梅姐生前立遺囑，梅媽死後將餘款捐予慈善機構，他表示如捐予慈善機構自己很開心，「但如果係俾啲立心不良嘅人，我一啲都唔放過。」至於誰是「立心不良嘅人」，他就指有很多，屋企人也有，梅姐身邊人也有，認為大家「畫公仔唔使畫出腸。」