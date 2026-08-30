香港小姐2026｜冠軍袁絲珩似19年港姐王菲 今屆三甲能講流利廣東話

《香港小姐2026競選決賽》賽果出爐，由1號袁絲珩勇奪冠軍，亞軍則由8號鄧匡閔獲得，季軍則是2號李澤欣同時她獲得「最上鏡小姐」成雙料季軍。(林俊源攝)

《香港小姐2026競選決賽》賽果出爐，由1號袁絲珩勇奪冠軍，亞軍則由8號鄧匡閔獲得，季軍則是2號李澤欣同時她獲得「最上鏡小姐」成雙料季軍，友誼小姐則是3號李澄晴奪得。

今屆三甲均能講流利廣東話，由於2023年的亞軍王怡然、季軍王敏慈；24年的亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤以及上屆的季軍袁文靜的廣東話完全不濟。因此相隔3年之後，有三甲佳麗能講流利廣東話是網民期待已久的事。