香港小姐2026｜冠軍袁絲珩似19年港姐王菲 今屆三甲能講流利廣東話

《香港小姐2026競選決賽》賽果出爐，由1號袁絲珩勇奪冠軍，亞軍則由8號鄧匡閔獲得，季軍則是2號李澤欣同時她獲得「最上鏡小姐」成雙料季軍，友誼小姐則是3號李澄晴奪得。
今屆三甲均能講流利廣東話，由於2023年的亞軍王怡然、季軍王敏慈；24年的亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤以及上屆的季軍袁文靜的廣東話完全不濟。因此相隔3年之後，有三甲佳麗能講流利廣東話是網民期待已久的事。
1號袁絲珩由面試時，已獲不少網民睇好，指她似2019年亞軍王菲。現年26歲的她畢業於香港浸會大學傳理學系，在參選前，袁絲珩為一名主題樂園演員，同時亦是一位活躍的「Slashie（斜槓族）」，不僅是一名舞者，更兼任舞台劇演員、網店與平面模特兒。
8號鄧匡閔畢業於英國著名的京斯頓大學，主修時裝設計。參選港姐前一直在英國倫敦工作，報稱職業為高定品牌版師助理。鄧匡閔是今屆佳麗中的高妹一族，上圍也是跟5號魏欣一樣澎湃，但其骨格問題，令她看上去遠不及魏欣。然而，在參選初期，屬於肥妹仔一名，她經過一輪地獄式減肥之後，成功搣甩5磅多脂肪，狀態更愈戰愈勇。
2號李澤欣由面試時已備受追捧，指她天生一副明星相，跟張寶兒、韓國人氣女團IVE成員李瑞十分相似。她在參選前已拍過廣告及MV，她表示自己除了想當演員，還曾夢想成為太空人，令人印象深刻。她擁有香港中文大學碩士學位，是今屆備受矚目的名校「學霸佳麗」之一。