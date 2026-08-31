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娛樂
出版：2026-Aug-31 07:30
更新：2026-Aug-31 07:30

香港小姐2026｜袁絲珩冇諗過奪冠眼濕濕多謝父母 李澤欣屈居季軍向支持者致歉(有片)

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《香港小姐2026競選決賽》賽果塵埃落定，3位出爐港姐1號袁絲珩、8號鄧匡閔獲得，2號李澤欣則奪得季軍兼最上鏡小姐。三甲佳麗，完賽後受訪，分享得獎感受。袁絲珩表示在公布賽果一刻，頭腦一片空白，「呢兩個月嘅所有情緒，突然喺嗰一刻湧晒出嚟，過程中有諗過亦冇諗過，首先喺路途中都有質疑自己嘅時候，但都要堅持，一定要相信自己做到，最後做到好開心。」

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冠軍袁絲珩在四強感言中，自言熱愛表演，講到父母時哭成淚人，她自言平時較少直接表達，但知道父母在現場，於是趁機真情剖白。她受訪時談及父母眼泛淚光，雖然父母擔心演藝工作不穩定，但每次出活動，父母都現身支持。問到最窩心舉動，她表示，「媽咪成日喺我排練嘅時候，打電話問我點，又問點解投票投唔到。」

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亞軍鄧匡閔感賺咗

亞軍8號鄧匡閔對賽果感震驚，「因為冇諗過可以攞獎，因為入四強已覺得贏咗自己。」不過，她自言心情很快已平伏，全晚不覺緊張，談到優勝之處，她認為是心態，即使無數次踩裙踩鞋差點跌低，全晚仍然好淡定，「得到亞軍係肯定有賺，真係冇諗過。」

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李澤欣兩獎在手不失望

雙料季軍2號李澤欣表示經過兩個月的努力，終於可放鬆，再邁向新開始。由參選至今，李澤欣都是奪冠的大熱人選，問到可感失望時，她就眼泛淚光，「好對唔住咁多位嘅期望，我唔想令大家失望，對唔住令你哋失望sorry！」問到可有期望落差時，她就表示能打入四強已算贏，既然嚟到呢步，就好好地享受這晚。」她自言不感失望，因為已有兩個獎在手，問到自評表現，她認為才藝表現應有更佳發揮，但今次為表演全新學習，所以都算贏了自己。

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