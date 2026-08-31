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娛樂
出版：2026-Aug-31 11:40
更新：2026-Aug-31 11:40

香港小姐2026｜郭珮文自爆當年選港姐偷食漢堡包 何沛珈重提超猛「舊朵」

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《香港小姐2026競選決賽》昨晚(30日)圓滿結束，一眾女星場內場外爭妍鬥麗。其中《女神配對計劃2》的五大女神俞可程、郭珮文、何沛珈、阮嘉敏、陳若思亦盛裝行紅地氈，郭珮文穿上低胸晚裝，驕人身材表露無遺；何沛珈則以香檳金低胸高衩裙上陣，大騷長腿；陳若思和俞可程亦低胸示人，甚有睇頭；俞可程走黑色公主風亮相，陳若思以粉紅色晚裝look，務求給大家粉紅泡泡戀愛感。惟阮嘉敏穿高領銀色裙，略嫌吝嗇，不過大露背補數。

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看到新一屆港姐誕生，她們大讚今屆佳麗學歷高，身材瘦長。同時，各人亦憶起當年選美的記憶，俞可程自言面對記者驚惶失措，狀甚狼狽；陳若思就指當年佳麗個個身材高佻，自己最矮小，同屆的何沛珈記得當年在疫情期間，不需經常面對傳媒，不過她就被重提以原名「何孟珊」參賽，至今仍經常被《女神2》的監製戲弄叫她做「孟珊」。阮嘉敏自爆已相隔10年，她憶述，「當年做過一個訪問，唔知10年後咁多個港姐會點，眨眼就10年。」郭珮文就自爆，「當年我同潘明璇出外景拍泳裝照前一晚，仲喺酒店食漢堡包。」

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劇透《女神2》看點

談到將於9月6日首播的《女神2》，阮嘉敏劇透首集內容，眾人一致推舉何沛珈是「笑位擔當」，更被有財力的「求愛勇者」睇中，最多人追則是陳若思和郭珮文。

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