你好，打刧！Return｜李芯駖情不自禁高速旋轉28圈 陳湛文自爆曾往武當學藝

由劉德華擔任出品人、魯文𠎀執導，麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫（阿巢）、何啟華（DEE）、陳湛文（Peter）、 王俊傑（Romeo）等主演的舞台劇《你好，打劫！Return》，至今完成了一半共10場演出，連場爆滿，更吸引不少圈中友好捧場，包括影帝謝君豪、MIRROR「FING」小組成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)、ERROR隊長梁業(肥仔)、COLLAR隊長沈貞巧(GAO)、導演邱禮濤、陳茂賢、羅耀輝、譚玉瑛、肥腸、蘇嘉樂、林千渟、鄧小巧等。繼早前的麥東「消費論」掀起熱話後，今次新加入代替魯文傑飾演銀行經理的陳湛文，展現驚人踢腿功架，讓觀眾大開眼界。

陳湛文首次公開武當學藝的絕密體驗，原來他於18、19歲便接觸武術：「當時因為自幼體質較弱，得知太極是一種養生的運動，便決定開始練習。不過，課程要求必須先掌握傳統武術作為基礎，因此包含了踢腿等各種基本功訓練。當時因身體狀況欠佳，加上正值電影《臥虎藏龍》熱播，片中的武當劍法令我深感震撼。機緣巧合下，我得以前往武當山參加為期一個月的夏令營實習。」他憶述當地的訓練相當嚴苛，清晨五點便需起床爬山，起初完全跟不上節奏，經過不斷調整才逐漸適應。他笑言：「我從未在任何媒體上透露過這段往事，這是第一次公開分享！」他笑言今次配合到劇情氣氛，給大家露了兩手，更順道自薦：「若有動作戲方面的合作需求，歡迎隨時聯絡我！」

兩度參演 《你好，打刧！》演出的芯駖，在演出尾聲繼續在台上奉上多個360度自轉，令人拍案叫絕，芯駖笑言沒有親自計算圈數，反而是由粉絲代勞數出大約二十七至二十八圈：「這次圈數比上一次多，可能是因為音樂節奏較快，尤其後半段旋律澎湃，令我情不自禁地跟隨節奏持續旋轉。我希望有一天能像溜冰選手般流暢地旋轉，甚至如同直升機或竹蜻蜓一般騰空飛起。」被問到事前準備，她表示每場演出前一定會進行「接地」（grounding）動作，包括調整呼吸、喚醒內在狀態及檢查身體對齊（alignment），亦會郁動脊骨「spine」的熱身動作，充分舒展肌肉與脊椎。除了台上旋轉，原來返入後台亦極具挑戰性，皆因高速旋轉結束後需立即起身並行走離開舞台，由於舞台一片昏暗，必須依靠遠處微弱的光點在後台暗黑盲走，絕對是對平衡力與意志力的極大考驗。