紙盒藏迷｜呂爵安獻多個第一次 「雀友」余詩曼驚喜現身 柯煒林開心與女神梁洛施合作

電影《紙盒藏迷》改編自1974年轟動一時的「跑馬地紙盒藏屍案」，由翁子光監製，譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安（Edan）、柯煒林（Will）及谷祖林主演，昨晚(30日)於夏日國際電影節（Summer IFF）閉幕禮舉行兩場首映。一眾演員齊齊出席首映禮，連任達華、佘詩曼驚喜現身，Edan一見「麻雀腳」阿佘即扮打牌，而爵屎(Edan fans)更齊齊為阿佘打氣，笑指Edan好富貴，鼓勵阿佘別再輸錢。
影片以七十年代為背景，Edan的造型大有突破，由20歲演到40歲，他自爆本來有個「冬菇頭」造型，但他試戴後太搞笑，跟壞人角色不相襯，最終未有採用。向來喜歡收集黑圖的他，當然也有自拍留念，並承諾電影上映後跟大家分享。Edan又為電影獻出多個第一次，包括吸煙、吸毒，更特地苦練踩Roller，「最後癮君子造型都幾破格，不過踩Roller戲最後剪走咗。」另外又初試吊威吔，較深刻是吊完威吔再跌落地，起初都有點擔心，但都會盡量自己親身上陣。
柯煒林在戲中飾演新紮探員，憑追查這案件升職，Will興奮分享同場見到梁洛施，「我好喜歡電影《伊莎貝拉》，仲記得拍完幾個月後，在一個活動相遇，佢仲認得我。」他又分享研究角色時，曾向導演監製表達對角色意見，形容角色帶有平庸之惡，「但當時佢哋都唔同意，直至去到煞科，監製再同我講︰『我明你點解咁講！』」先見之明的見解獲認同，令到Will非常沾沾。
早前金馬獎宣布柯煒林將擔任大會主持，原來早在去年11月已邀約，起初Will更以為是說笑，直至年初安排放假，想起對方有約過，再請經理人去查問，才證實是「真」邀請，當然他也立即答應，至於在宣傳片中讚自己靚仔過許光漢。柯煒林笑謂，「你覺得唔係咩？我覺得唔係嘅，對白嚟啫。」「
至於ViuTV劇集《悠長假期》最近被網民發現正在開工，Edan承認已埋位拍攝3日，大家都拍得好開心，有一日是齊人的群戲，至於跟Ali（李佳芯）合作，他表示，「佢都好玩得，我有趁機影佢瞓覺黑圖，但一啲都唔黑，我會繼續努力。」