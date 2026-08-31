紙盒藏迷｜呂爵安獻多個第一次 「雀友」余詩曼驚喜現身 柯煒林開心與女神梁洛施合作

電影《紙盒藏迷》改編自1974年轟動一時的「跑馬地紙盒藏屍案」，由翁子光監製，譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安（Edan）、柯煒林（Will）及谷祖林主演，昨晚(30日)於夏日國際電影節（Summer IFF）閉幕禮舉行兩場首映。一眾演員齊齊出席首映禮，連任達華、佘詩曼驚喜現身，Edan一見「麻雀腳」阿佘即扮打牌，而爵屎(Edan fans)更齊齊為阿佘打氣，笑指Edan好富貴，鼓勵阿佘別再輸錢。

影片以七十年代為背景，Edan的造型大有突破，由20歲演到40歲，他自爆本來有個「冬菇頭」造型，但他試戴後太搞笑，跟壞人角色不相襯，最終未有採用。向來喜歡收集黑圖的他，當然也有自拍留念，並承諾電影上映後跟大家分享。Edan又為電影獻出多個第一次，包括吸煙、吸毒，更特地苦練踩Roller，「最後癮君子造型都幾破格，不過踩Roller戲最後剪走咗。」另外又初試吊威吔，較深刻是吊完威吔再跌落地，起初都有點擔心，但都會盡量自己親身上陣。