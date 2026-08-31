蕭正楠自爆接港姐司儀驚到叫「Oh My God」 黃翠如晒兒子首次睇電視撐爸爸

蕭正楠、馬國明與曹永廉昨日(30日) 為《香港小姐2026競選決賽》決賽擔任司儀，三人完騷後受訪時都表示很開心能順利完成。蕭正楠其後在社交網上載司儀合照，並分享感受，坦言接獲任務時嚇到叫「oh my god」，更形容是艱難任務，幸好有兩位好兄弟並肩作戰，最終順利完成任務。至於留家照顧兒子的黃翠如，則在電視機前為老公打氣，更公開兒子「哈哈」人生第一次看電視、望着爸爸做司儀的溫馨照片。
絕對係艱難任務
蕭正楠坦言曾經做過港姐司儀，知道絕對是艱難的任務，這次有馬國明和曹永廉在身旁，才多了一份動力，三人最終「披荊斬棘咗兩個半小時」順利完成，他表示：「當我知道要做港姐司儀嘅時候，心裏面第一句就係oh my god。因為曾經做過，所以知道絕對係艱難嘅任務，不過有佢兩個喺我身邊，又好似多返種動力。披荊斬棘咗兩個半小時，節目完結，滿滿嘅享受。」他更感激另外兩位傑出的好拍檔6號（陸浩明）和鄭衍峰：「有咗你哋我哋就冇後顧之憂，最後要恭喜12位香港小姐，因為你哋已經成功挑戰就自己，proud of you girls，任務完成，冇我嘅事啦，可以返屋企湊哈哈」
兒子首次看電視睇爸爸
另一邊廂，黃翠如邊留在家中照顧兒子、邊開電視支持老公，她上載了兒子第一次看電視、望着電視看到爸爸做司儀的照片，並表示：「哈哈人生第一次睇電視，俾佢睇咗2分鐘，呢三個人咁熟口面嘅，一個爸爸，兩個yuk yuk」照片中兒子目不轉睛地望着電視，畫面非常有愛。