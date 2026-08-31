鄭秀文任古天樂澳門嘉賓 重提《寵物情緣》點名最想同宣萱重聚

古天樂日前一連兩天假威尼斯人綜藝館展開澳門《MY FIRST SHOW》，首場請來天后鄭秀文（Sammi）及台灣舞王羅志祥擔任表演嘉賓。過往古天樂不時為鄭秀文演唱會擔任嘉賓，今次角色調轉，鄭秀文在社交網連環發文，直言「感覺好特別」，更重提廿幾年前劇集《寵物情緣》，自爆最想跟宣萱和古仔重聚，掀起網民回憶殺。

鄭秀文在社交網表示：「很多人問我會否做古仔嘉賓，mi當然會啦！」她又搞笑寫道：「自從峨嵋山上見到你……今次竟然澳門concert見番你……」更透露與古仔已經一排冇見：「以前都是他來我演唱會當嘉賓，今次是我去他的演唱會做嘉賓，感覺好特別。」似乎對二人再於舞台重聚感觸良多。

點名最想同宣萱重聚

鄭秀文自爆心願：「但係……其實最想跟宣萱和古仔重聚一下，《寵物情緣》，有冇人記得……阿Wing，戴展碩，Susan（出賣年齡系列） 嗰陣時同宣萱拍戲都好開心，好愉快 。」她又提到：「廿幾年前拍攝《寵物情緣》，當時認識了古仔(和宣萱)，廿幾年後，仍互相support ，it feels good。人生是如此奇妙，我們都是這樣長大的。」大批網民即時留言表示期待三人合體，絕對是集體回憶。

最後，鄭秀文更興奮表示演出後見到台灣舞王羅志祥：「開開心心嘅一日。」羅志祥留言表示：「哇 聽到姐也在 又能見到姐 超級開心的。」而宣萱亦謂：「難忘。 我在想一起拍張照片，但是沒有時間。 當我完成的時候，你已經走了。知道你趕回去工作。 我相信我們必會再次見面的，我們３個人。」