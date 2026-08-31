女神配對計劃2｜俞可程自爆已遇心動男士 為泳衣環節狂修身

俞可程在《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中奪得「最耀眼新晉主持」，是她入行兩年首個獎項。

現年28歲的俞可程（Kanis），是《香港小姐2024競選決賽》之十強佳麗，近年她除成為《東張西望》主持，又參加《魔音女團》。日前，她在ACE Entertainment（ACE娛樂）主辦的《韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》中奪得「最耀眼新晉主持」，是她入行兩年首個獎項，Kanis興奮表示：「呢個獎對我嚟講意義非常重大，我知道自己仲有好多地方要進步，但呢個獎都俾咗一個鼓勵我，令我更加可以做好啲嘅動力。」

積極修身

Kanis 有份參與的真人騷《女神配對計劃2》將於9月6日首播，清減了不少的她透露為節目中的泳衣環節努力修身，更參與瘦身療程：「因為入面有萬眾期待的泳衣環節，所以都冇辦法唔清減。自己亦都自律，食得清淡兼做運動，都瘦返少少。」至於，泳衣性感程度是一件頭還是三點式，她就大賣關子，只表示節目組給予很大自由度，是健康性感。