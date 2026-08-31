古天樂完成四場《MY FIRST SHOW》 宣萱感性發言比喻關係如美國隊長及寒冬戰士

古天樂一連兩場《MY FIRST SHOW》澳門站已在威尼斯人綜藝館大功告成。

古天樂一連兩場《MY FIRST SHOW》澳門站已在威尼斯人綜藝館大功告成，昨晚（8月30日）尾場請來汪明荃及MIRROR成員姜濤擔任表演嘉賓。 兩場澳門演唱會，宣萱、農夫、CY陳宗澤均輪住登場；農夫站台一口氣唱出《歡迎玩謝我》、《天下一家》，古仔形容今晚有可能是「永遠嘅尾場」，三人希望大家好好享受暫時的「終極尾場」，經古仔退場換衫，農夫再唱出《高舉隻手》。至於CY於尾場情深演繹代表作《滴滴金》，動人歌聲震懾全場。

台下大叫「結婚」 過去三場《MY FIRST SHOW》，「城寨兩子」林峯、胡子彤偕同古老闆載歌載舞，來到最後一晚，「信一」劉俊謙終驚喜登場，當被問到何解尾場才出現，阿謙自言本身並非一位歌手，近排一直努力去聽晒古天樂的歌曲，古仔即出題叫他唱《杯麵》，阿謙先搭錯線唱出《男朋友》，古仔隨即大喝：「《杯麵》呀！」阿謙聽罷竟擰轉面給「背面」三位，古仔見狀不禁笑到踎低，更扮嬲說：「城寨你唔使睇！我睇返！」知衰的阿謙立刻下跪認錯。

輪到宣萱出場合唱《無時空之戀》，跟古仔相識多年的宣萱在尾場上卻有感性發言，她把二人的戰友關係比喻為「美國隊長」與「寒冬戰士」，套用兩角色之間的兄弟情金句「I'm with you till the end of the line.」，場面感動。不過，宣萱認真發言時，台下竟有觀眾大叫「結婚」。