汪明荃再任古天樂演唱會壓軸嘉賓 初遇姜濤大讚：有前途

古天樂一連兩場《MY FIRST SHOW》澳門站已在威尼斯人綜藝館大功告成，昨晚（8月30日）尾場請來汪明荃及MIRROR成員姜濤擔任表演嘉賓。
姜濤昨日過大海力挺古天樂，兩人先合唱張國榮名曲《當年情》，之後姜濤透露MIRROR出道已獲得古天樂鼓勵，每次開騷見到對方嚴肅地坐在觀眾席相當緊張，但卻令他覺得要做得更加好，因為想見到古天樂另一個表情，今次在台上終於見到古仔有其他表情。對於偶像「小豬」羅志祥前一晚作狀撒嬌，要求在舞台上再被古仔「新娘抱」，姜濤向古仔提出要求，希望可以讓他抱一次，更模仿小豬擺撒嬌甫士，結果古仔被姜濤公主抱並再轉一圈。及後，姜濤再獨自唱出張國榮的《追》。
盼有緣再站舞台
古仔首場紅館騷請來「阿姐」汪明荃站台引來熱話，怎料阿姐於尾場再任壓軸嘉賓，先後唱出《迷人Pink Lady》及《熱咖啡》，剛迎來79歲生日的阿姐開心稱：「我係最重要嘅嘉賓！」古仔在台上爆阿姐一件事，指阿姐下午專登上台睇姜濤綵排，原來一直無緣碰面，即場大讚姜濤「現場唱得幾好」、「有前途」。去到Encore，古仔連串快歌過後，跟觀眾道別：「希望有緣再喺演唱會再見，我亦都希望，唔係做演唱會嘉賓見到你哋。」最後唱出《風再起時》，為全四場《MY FIRST SHOW》劃上圓滿句號。