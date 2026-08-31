汪明荃再任古天樂演唱會壓軸嘉賓 初遇姜濤大讚：有前途

古天樂一連兩場《MY FIRST SHOW》澳門站已在威尼斯人綜藝館大功告成，昨晚（8月30日）尾場請來汪明荃及MIRROR成員姜濤擔任表演嘉賓。

姜濤昨日過大海力挺古天樂，兩人先合唱張國榮名曲《當年情》，之後姜濤透露MIRROR出道已獲得古天樂鼓勵，每次開騷見到對方嚴肅地坐在觀眾席相當緊張，但卻令他覺得要做得更加好，因為想見到古天樂另一個表情，今次在台上終於見到古仔有其他表情。對於偶像「小豬」羅志祥前一晚作狀撒嬌，要求在舞台上再被古仔「新娘抱」，姜濤向古仔提出要求，希望可以讓他抱一次，更模仿小豬擺撒嬌甫士，結果古仔被姜濤公主抱並再轉一圈。及後，姜濤再獨自唱出張國榮的《追》。