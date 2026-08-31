梅媽離世 ｜大馬妻Joey怒轟梅啟明衰到冇人有 預告靈堂趕走「泰國雞」

梅艷芳母親「梅媽」覃美金昨日（30日）離世，享年102歲。然而，長子梅啟明高調帶同泰籍女友現身醫院，更公開表示二人早有婚約，此舉徹底激怒遠在大馬的妻子Joey。Joey接受傳媒訪問時怒斥：「佢衰到冇人有，人死唔見佢死！」更驚爆梅媽生前長期受梅啟明壓迫，被他活活嚇死。

完全無視兒子

梅媽離世後，梅啟明未有第一時間通知Joey及兒子Richard，反而帶着泰籍女友May May及另一名女子趕赴醫院，宣稱梅媽已認定May May是「新抱」，只差正式簽字。此言激怒Joey，她強調二人從未辦理離婚：「佢仲有婚書，根本就係簽唔到字！」她更指男方公然帶着第三者出現，心痛兒子被當作不存在。Joey直言早已對這名拋妻棄子的男人死心，不會花錢請律師辦離婚，但實在看不過眼。