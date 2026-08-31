梅媽離世 ｜大馬妻Joey怒轟梅啟明衰到冇人有 預告靈堂趕走「泰國雞」

梅艷芳母親「梅媽」覃美金昨日（30日）離世，享年102歲。然而，長子梅啟明高調帶同泰籍女友現身醫院，更公開表示二人早有婚約，此舉徹底激怒遠在大馬的妻子Joey。Joey接受傳媒訪問時怒斥：「佢衰到冇人有，人死唔見佢死！」更驚爆梅媽生前長期受梅啟明壓迫，被他活活嚇死。
完全無視兒子
梅媽離世後，梅啟明未有第一時間通知Joey及兒子Richard，反而帶着泰籍女友May May及另一名女子趕赴醫院，宣稱梅媽已認定May May是「新抱」，只差正式簽字。此言激怒Joey，她強調二人從未辦理離婚：「佢仲有婚書，根本就係簽唔到字！」她更指男方公然帶着第三者出現，心痛兒子被當作不存在。Joey直言早已對這名拋妻棄子的男人死心，不會花錢請律師辦離婚，但實在看不過眼。
已向三地舉報重婚
Joey透露今年5月已向香港警方、律政署及大馬警方舉報梅啟明涉嫌重婚，並指對方可判入獄。她又指控梅啟明最擅長騙老人家金錢，曾聲稱與May May結婚，又騙取了梅媽數十萬元。Joey踢爆梅啟明聲稱要為母親風光大葬，但事實是兩年前連訴訟費都付不起，已經破產，根本是想爭奪遺產承辦權，拿基金裏的錢。
驚爆梅媽長年避居醫院
Joey最痛心的，是梅媽生前被梅啟明折磨多年。她憶述2011年返港探望梅媽時，老人家傷心痛哭，親口說「怕咗佢（梅啟明），要避佢長住醫院。」Joey大爆梅啟明當年避走美國，以梅艷芳名義借下大筆款項，返港後更向梅媽攞錢：「佢隻魔鬼搞咗佢媽媽幾十年，日日撳住嚟搶（錢）！」她直言梅媽根本是被兒子活活嚇死。
揚言靈堂驅第三者
Joey表示梅媽生前疼愛她兩母子，基於對老人家的尊重，必定會帶兒子返港送最後一程；但她預告若在靈堂遇上梅啟明及May May，絕不會客氣，更會當面向梅啟明對質，並趕走泰籍女人，「同佢講『泰國雞』呢度唔歡迎你，連花籃都唔俾佢送嚟！」Joey更激爆表明不會放過梅啟明。