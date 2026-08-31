鬼到盡頭｜許軼Day自認COLLAR「膽大擔當」 ANSONBEAN1拒與細佬拍BL劇：太激喇

「鬼王」潘紹聰（Edmond）的王牌節目「恐怖在線」，自2023年起每年均推出哈囉喂劇場，今年來到第四年，請來郭羨妮、許軼(Day@COLLAR)、ANSONBEAN（陳毅燊）獻第一次舞台劇演出，聯同談善言、麥沛東、梁嘉進、歐芷菲(Sofei）和陳嘉威於10月呈獻舞台劇《鬼到盡頭》。Day和ANSONBEAND都是演學生，ANSONBEAN興奮表示，可能平時自己不夠膽嘗試的遊戲，可以透過舞台在觀買見證下玩。

初次演舞台劇的Day和ANSONBEAN一口答應，Day自言喜歡靈異恐怖題材，去年隊友王家晴(Candy)亦有參與「恐怖在線」舞台劇，而隊友芯駖亦兩度重演舞台劇《你好！打劫！RETURN》，兩人表現廣獲讚賞。問到可有向兩人取經，Day就雀躍分享，已率先詢問附近的美食店指南，至於演出心得，稍後也會向她們取經。Day自言很喜歡聽靈異故事，但就從未真實遇過。問到COLLAR當中哪位成員最大膽，「可能係Winka同我，我哋應該唔驚靈探，可以係企頭兩個嘅人，但都有機會驚。」至於誰最膽小，她笑言要真正靈探才知。

ANSONBEAN自言起初也擔心時間難配合，因舞台劇的排練時間較長，但聽到是靈異題材就相當興奮，「第一次做舞台劇係好機會，讀小學郊野旅行已成日跟同學離隊，走入森林去探靈，但返到屋企就嚇到唔敢沖涼，又細膽又要玩。」他自言以往拍戲也曾遇過靈異事件，有次拍恐怖電影去荒山野嶺的公廁，「去緊廁所已有強烈嘅恐懼感，我跑出嚟圍欄，好似有索帶索住隻腳，發現真係索住咗，要除鞋先可解開，嗰時都係鬼節，所以都嚇親。」他笑言也可以是巧合，或者係我蠢，但恐懼感很真實。ANSONBEAN為了應付舞台劇的體能挑戰，已由食飯和肉，改為由婆婆精心炮製蕃薯。

與Ian Hannz上演槍戰 另外，Day在劇集《日落下的彩虹》的演出廣獲好評，問到可會信心大增，她就表示始終首次演舞台劇，仍會緊張，但多謝觀支持她與潘燦良、唐詩詠和蘇文濤一家，也希望同一班底有機會再合作拍第二季。劇中的「峰雨同路」CP大受歡迎，問ANSONBEAN可有興趣與弟弟Ian Hannz合作，他坦言：「梗係想，任何嘢都想，出歌拍戲都好，但要睇緣份同機會，我係極度希望。」問到兄弟檔拍戲演《我們不是什麼》的BL戲如何？Day高呼，「太似樣了！」ANSONBEAN亦耍手擰頭，「嘩太激喇！可能拍動作戲，我哋演同隊或仇家都應該幾好玩，然後搶戰，互殺……然後寛恕對方。」他愈說愈興奮。