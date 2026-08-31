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娛樂
出版：2026-Aug-31 20:00
更新：2026-Aug-31 20:00

鬼到盡頭｜郭羨妮欣賞古天樂挑戰弱項歌舞 不介意齊齊跳鋼管舞

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郭羨妮首次挑戰演舞台劇《鬼到盡頭》。(娛樂組攝)

「鬼王」潘紹聰（Edmond）的王牌節目「恐怖在線」的年度哈囉喂劇場，今年請來郭羨妮、許軼(Day@COLLAR)、ANSONBEAN（陳毅燊）獻第一次舞台劇演出，聯同談善言、麥沛東、梁嘉進、歐芷菲(Sofei）和陳嘉威於10月呈獻舞台劇《鬼到盡頭》，今日舉行記者會及巴士巡遊。

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郭羨妮自言向來是潘紹聰的fans，是付費會員，更曾致電節目報料分享靈異經歷；潘紹聰強調以劇本打動郭羨妮，相約洽談數次才獲對方答允演出，郭羨妮解釋：「因為想演未做過嘅過色，唔想演做過嘅靚女形象。」潘紹聰笑言，「可能要佢講粗口，或者潑婦罵街！」郭羨妮聞言，一臉驚嚇，「我驚唔習慣，到時傾啦。」但她已為舞台劇做Gym和節食，以應付演出需要。今次獲郭羨妮、許軼和ANSONBEAN獻第一次舞台劇，他笑言，「最鍾意攞人第一次，希望拉低年齡層，吸引年輕觀眾。」而許軼和ANSONBEAN都不怕靈異故事，正好適合。

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談到古天樂舉行首次個人演唱會，不見郭羨妮捧場，她解釋時間未能配合，但有看他的表演片段，「佢好叻！好感動，其實唱歌跳舞係佢弱項，今次好爆咁衝去，真係好欣賞佢！」潘紹聰一臉驚訝兼忍不住笑，「即係弱項變強項？」郭羨妮繼續有話直說，「佢跳鋼管舞好Sexy，大家都鍾意，好欣賞佢呢種挑戰自己嘅精神，(如果邀請你一齊跳鋼管舞？)佢肯同我一齊跳咪跳囉！」

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