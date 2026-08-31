側田相隔4年再開港騷 萬聖節西九吹海風chill唱情歌

近年側田定居泰國，上一次於香港舉行個人演唱會已經是2022年，對於相隔4年再於香港開show，他坦言：「好耐冇見香港嘅歌迷，今次真係好期待，心情有啲緊張，但係更多係興奮。」今次音樂會他特別選址室外場地，他解說：「之前多數喺室內場館開，今次想試吓唔同感覺，喺海邊吹住風唱歌，望住成個維港景，成件事好chill、又有氣氛，係兩個完全唔同嘅feel。」

絕對香港獨家

而且這個show絕對是香港獨家，「今次想集中火力、將所有心機擺晒喺呢度，做一個有質素嘅表演，make sure每個細節都做到最好，俾入場嘅歌迷睇到最好嘅一面。」由於開show當日是萬聖節，側田特別呼籲入場歌迷齊齊配合dress code，扮鬼扮馬入場，「難得萬聖節開show，想同全場歌迷一齊玩，將成個area變做Halloween party！」除了裝扮，歌單方面當然不少得樂迷耳熟能詳的「田式情歌」，絕對是滿滿的回憶殺。今次每一位觀眾更可憑演唱會門票換領一杯酒精/非酒精飲品，等大家可以同側田一齊high住過Halloween！