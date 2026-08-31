熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Aug-31 22:45
更新：2026-Aug-31 22:45

許廷鏗想挑戰倚天cue匹克球版 黃德斌期待跟簡慕華再合作

分享：
WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.52

許廷鏗與黃德斌表示可以跟頂尖球手對打，贏到一局已經非常開心。（娛樂組攝）

許廷鏗、簡慕華及黃德斌日前現身奧海城，化身「星級球友」落場打匹克球，為即將出戰越南峴港「匹克球世界盃2026」的中國香港代表隊打氣。

許廷鏗與德斌拍檔上陣，迎戰亞洲男子排名第一、港隊隊長王康傑（Jack Wong）及簡慕華，場面緊湊刺激，現場掌聲與歡呼聲不斷。

開心與頂尖球手切磋

許廷鏗與德斌表示今次可以跟頂尖球手對打，贏到一局已經非常開心，更搞笑知對方翌日生日，所以才留手。問到許廷鏗是否因為前一晚要直播帶貨太攰，才有些失準，他表示感覺很好，直言做完之後真的很攰。

WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.49 WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.50 WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.46 WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.45 WhatsApp Image 2026 08 31 at 18.49.42 (1)

談到他們的《公司！我要打Pickleball》已經播畢，二人坦言在最後一場雙打賽未能勝出有點飲恨，直言日後會再約肥仔跟陳安立再比賽。許廷鏗說：「個肥仔太寸呀！成日喺個場上面係咁叫囂！我想用個波抽佢肚腩一次！」

德斌落場發軟蹄

對於日後有足球或其他運動找他們拍攝會否考慮，德斌表示試過有次踢波，足球埋到腳下突然發軟蹄。許廷鏗說：「我明啊！有啲運動係同年紀有關係嘅！足球、排球，但pickleball係我哋年紀仲玩到！」二人表示盼有機會相約一齊到海外支持港隊出賽。

德斌跟簡慕華昔日在目前經常合作，他透露私下經常跟簡慕華打波，至於工作合作要看緣份，看下有沒有人找他們拍劇。許廷鏗聞言說：「其實可以開返一套關於pickleball嘅戲，以前有倚天cue嗰啲，我覺得依家有AI，可以考慮下整返啲唔知乜嘢旋轉，應該好好睇！」

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務