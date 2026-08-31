許廷鏗想挑戰倚天cue匹克球版 黃德斌期待跟簡慕華再合作

許廷鏗、簡慕華及黃德斌日前現身奧海城，化身「星級球友」落場打匹克球，為即將出戰越南峴港「匹克球世界盃2026」的中國香港代表隊打氣。
許廷鏗與德斌拍檔上陣，迎戰亞洲男子排名第一、港隊隊長王康傑（Jack Wong）及簡慕華，場面緊湊刺激，現場掌聲與歡呼聲不斷。
開心與頂尖球手切磋
許廷鏗與德斌表示今次可以跟頂尖球手對打，贏到一局已經非常開心，更搞笑知對方翌日生日，所以才留手。問到許廷鏗是否因為前一晚要直播帶貨太攰，才有些失準，他表示感覺很好，直言做完之後真的很攰。
談到他們的《公司！我要打Pickleball》已經播畢，二人坦言在最後一場雙打賽未能勝出有點飲恨，直言日後會再約肥仔跟陳安立再比賽。許廷鏗說：「個肥仔太寸呀！成日喺個場上面係咁叫囂！我想用個波抽佢肚腩一次！」
黃德斌落場發軟蹄
對於日後有足球或其他運動找他們拍攝會否考慮，德斌表示試過有次踢波，足球埋到腳下突然發軟蹄。許廷鏗說：「我明啊！有啲運動係同年紀有關係嘅！足球、排球，但pickleball係我哋年紀仲玩到！」二人表示盼有機會相約一齊到海外支持港隊出賽。
德斌跟簡慕華昔日在目前經常合作，他透露私下經常跟簡慕華打波，至於工作合作要看緣份，看下有沒有人找他們拍劇。許廷鏗聞言說：「其實可以開返一套關於pickleball嘅戲，以前有倚天cue嗰啲，我覺得依家有AI，可以考慮下整返啲唔知乜嘢旋轉，應該好好睇！」