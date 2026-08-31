許廷鏗想挑戰倚天cue匹克球版 黃德斌期待跟簡慕華再合作

許廷鏗與德斌表示今次可以跟頂尖球手對打，贏到一局已經非常開心，更搞笑知對方翌日生日，所以才留手。問到許廷鏗是否因為前一晚要直播帶貨太攰，才有些失準，他表示感覺很好，直言做完之後真的很攰。

許廷鏗、簡慕華及黃德斌日前現身奧海城，化身「星級球友」落場打匹克球，為即將出戰越南峴港「匹克球世界盃2026」的中國香港代表隊打氣。

談到他們的《公司！我要打Pickleball》已經播畢，二人坦言在最後一場雙打賽未能勝出有點飲恨，直言日後會再約肥仔跟陳安立再比賽。許廷鏗說：「個肥仔太寸呀！成日喺個場上面係咁叫囂！我想用個波抽佢肚腩一次！」

黃 德斌落場發軟蹄

對於日後有足球或其他運動找他們拍攝會否考慮，德斌表示試過有次踢波，足球埋到腳下突然發軟蹄。許廷鏗說：「我明啊！有啲運動係同年紀有關係嘅！足球、排球，但pickleball係我哋年紀仲玩到！」二人表示盼有機會相約一齊到海外支持港隊出賽。