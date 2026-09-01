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娛樂
出版：2026-Sep-01 08:00
更新：2026-Sep-01 08:00

鬼到盡頭｜談善言穿校服裙有心理關口 麥沛東自封偶像派唔敢正面全裸

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「鬼王」潘紹聰(Edmond)王牌節目「恐怖在線」的年度哈囉喂劇場《鬼到盡頭》，請來談善言(阿談)和麥沛東(麥東)，聯同3位舞台劇初哥郭羨妮、許軼(Day@COLLAR)和ANSONBEAN(陳毅燊)等合演，兩人以校服look現身記者會及巴士「招生」巡遊。

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留鬚反串演皇后

談善言和麥沛東分演女鬼學生和老師，，不過麥東自言想爭取演女鬼，但相信導演朱栢謙不允許。問到為何有反串情意結，他自爆曾與魯文傑合演舞台劇，一人分飾多角，其中一個角色是演皇后，對方則演昏君，「都好幾年前，但仍然曆曆在目，當時我要色誘佢，好開心同深印象，嗰時我都係滿面鬍鬚。」他自爆以往曾自薦借出一隻手來扮女鬼手的影子，但被導演嫌手板太肥，不好看。

背面全裸要磨沙

問到可會接受剃鬍子或剃腳毛演女生時，麥東自言亦沒問題，「我嘅底線係全裸，仲未衝破到。其實背脊全裸露pat pat都得，但要老婆帶我去做pat pat磨沙，因為太多粒粒。」至於為會不露正面，他一臉認真地解釋，「因為我始終係偶像派，睇我下面唔剃上面，好似嘥咗啲。」旁邊默默聆聽的談善言笑到彎腰，他補充說：「因為對下面唔夠信心，反而外貌係有信心。」

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談善言沒遇靈異事

談善言就演經常騷學校同學的女鬼，首次參演潘紹聰的舞台劇，最特別是從圍讀玩破冰遊戲開始，已經要分享靈異經驗，但她慶幸沒遇過。至於再穿校服演戲look，她坦言，「影海報要穿學生短裙，都有少少心理關口。」談到《點五半》10周年，眾演員齊人話當時，導演陳志發叫不出岑珈其的名字，全靠她一句話「救場」，打破尷尬局面，阿談就指碰巧今次珈其是當事人，否則通常由珈其打圓場。至於她與楊樂文和邵美琪合演的電影《被殺的那天》，入圍第31屆釜山國際入圍第31屆釜山國際電影節「展望‧亞洲」Vision - Asia 競賽單元，阿談自言仍未睇戲，很想出席釜山舉行世界首映，但忙於為舞台劇彩排，仍未知能否出席。

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