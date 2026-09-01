梅媽離世 ｜ 梅啟明反擊大馬妻Joey指控 強調每月供4千養子歡迎靈堂對質

已故樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金日前離世，享年102歲。其子梅啟明昨日遭大馬妻Joey連環炮轟，指控他涉嫌重婚、拋妻棄子、嚇死梅媽及無資格處理身後事。梅啟明接受傳媒訪問時逐一反駁，強調自己行得正企得正，無懼靈堂對質，並稱過去20年從未取過一分一毫。

否認重婚及棄養 對於被指與泰籍未婚妻May May關係曖昧而涉重婚，梅啟明反問僅憑幾句說話怎能構成重婚，認為凡事要講證據。他透露與大馬妻早已沒有聯絡，但強調從未拋妻棄子，過往賺多少便給多少，現時雖自身難保，仍每月將四千元津貼全數給予兒子，並聲稱手上有存款收據作證。 自誇官司經驗豐富 梅啟明批評大馬妻在母親離世後搞事，會對兒子造成負面影響，認為大人的事應由大人解決，不想兒子不開心。他揚言天不怕地不怕，打官司二十年已習以為常，對方要告便告，到時法庭見。他更形容自己行得正企得正，沒有違法才能一直站得住腳。

澄清無嚇死梅媽 對於被指「活活嚇死」梅媽，梅啟明反問若自己無資格處理身後事，還有誰有資格。他憶述曾在街上遇到被辭退的看護，對方轉述梅媽很掛念他，著他去見母親，因此認為大馬妻是受人唆擺才說反話。他堅稱對得住天地良心，形容對方所講的是陰質說話。 強調不會趕人 梅啟明表示歡迎任何仇家到靈堂，包括大馬妻Joey，他不會趕人或逼人離開。但若對方在靈堂出現，他會要求她不要搞事，有甚麼話到外面再講。他認為喪禮屬嚴肅場合，不擔心有人大鬧靈堂，因為若有人鬧事，矛頭也只會指向自己，而他自己不鬧，便沒有人可以做到。

廿年未取分毫 有關喪禮安排及有否聯絡姪仔，梅啟明指涉及法律程序不便透露，澄清並非自己告人，而是要先經過死因庭，待法醫發出死亡證後才能安排。對於梅媽立遺囑一說，他拒絕評論，交由律師處理。他否認貪財，強調若為錢就不會等到現在，並指自己二十年來從未取過一分一毫。