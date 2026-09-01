梅媽離世｜梅啟明被爆揮錘打爆玻璃逼母交錢 老人家早已被搾乾搾淨

已故樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金日前離世，享年102歲。她生前早已公開與長子梅啟明斷絕母子關係，不過梅啟明在死訊傳出後趕到醫院，表明會以兒子身份為母親辦理身後事，更稱要動用梅艷芳信託基金替亡母舉行「風光大葬」。梅媽生前摯友、資深傳媒人潘小文與李婉華在網上直播，詳述梅啟明過去對母親的種種逼迫，包括長期索錢、情緒失控揮錘，導致梅媽受驚留醫，終令母子關係徹底破裂。





將梅媽「搾乾搾淨」 潘小文在直播中提到，梅啟明一直以來不斷向梅媽索取金錢，多年下來已把老人家的積蓄耗盡。她形容梅媽被兒子「搾乾搾淨」，處境十分可憐。最離譜的一次，是梅啟明在家中四處翻找現金，期間突然情緒失控，拿起鎚仔將屋內所有窗戶及門鎖打爛，企圖以激烈手段逼母親交出財物。當時患有心臟病的梅媽嚇至需要緊急送院，留醫足足三個月。潘小文指出，正是這次「鎚仔威嚇」事件，令梅媽對兒子徹底死心，下定決心與他劃清界線。

梅媽財務早已見底 對於梅啟明關心亡母留下多少遺產，潘小文直言梅媽根本沒有什麼積蓄，只剩衫褲鞋襪等日常用品，甚至可能已陷入負數。她解釋，梅媽因梅艷芳信託基金所衍生的大量法律訴訟費用無力償還，數年前遭律政司申請破產。正當梅媽徬徨無助之際，最後由梅媽的孫兒、即梅啟明的姪仔出面，拿出個人儲蓄代為清還欠款，梅媽才得以避過破產危機，梅媽晚年真正幫到她的，並非長子梅啟明，而是這位低調的孫仔。