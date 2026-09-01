衛蘭出道20周年 世界巡迴香港站11月重返紅館開三場

二十載音樂旅程

回望2005年，Janice憑藉清澈透亮且極具感染力的聲線正式出道。首兩張大碟《Day & Night》及《My Love》即橫掃香港各大音樂頒獎禮獎項，締造出道即巔峰的銷售神話。由《大哥》、《心亂如麻》到《離家出走》，衛蘭的金曲深入民心，陪伴無數80、90甚至00後樂迷度過一路成長，走過無數情感高低，成為本地流行樂壇不可或缺的時代印記。 Janice興奮表示：「我一直在舉行20周年《OUT OF FRAME》巡迴演唱會，好希望最後一站會在我的屋企 《香港》舉行。前兩、三年剛好離開之前的唱片公司，跳出了自己的舒適圈，成為一個獨立歌手，所以我在演唱會中宣揚《OUT OF FRAME》這個訊息，就是告訴大家可以跳出你的舒適圈去做你鍾意做的事。」她續說：「我仍記得第一次踏入紅館開個唱的回憶真的很深刻，當時我出道兩年之後便可以在紅館開演唱會，感覺真的很瘋狂，不過已經忘記很多細節，我只是記得自己好緊張。真的好期待今次香港個唱，因為我好愛香港的觀眾，好期待唱歌給大家聽。而我希望我的演唱會可以多些跳舞部份，跳舞真的好好玩，我很想唱多些快歌，把個唱設計成一個Party，因為我演唱會實在太多慢歌了。」衛蘭表示：「今次香港站會帶給大家新的舞台，編曲及服裝，一切都是全新的，總之是非常Excited。」累積了過去20場巡演的經驗，Janice與創作團隊決心為香港站的演出帶來全新面貌， 是次香港站將由原先的三面台升級至四面台，並注入全新歌曲編排。在力求突破的同時，配合「OUT OF FRAME」的概念，為香港觀眾帶來獨一無二的視覺盛宴。在其專屬的視覺特效與燈光矩陣交織下，引領觀眾沉浸於衛蘭專屬的異想世界中。走過二十年的音樂歷程，如今的衛蘭已迎來從「情歌天后」到「獨立音樂人」之蛻變。是次巡迴演唱會以「OUT OF FRAME」（跳出框架）為命題，別具意義。衛蘭希望打破大眾對她僅是「情歌歌手」的固有印象，透過今次演出，全方位展現她在音樂創作、舞台演繹，以至個人信念上跳出舒適圈的無限可能，與樂迷一同探索未知的全新自我。