鄭伊健忘記戴隱形眼鏡站台濛查查開騷 澳門音樂會受黃淑蔓金像獎晚裝啟發 打造華麗音樂盛宴

鄭伊健日前帶着小師妹黃淑蔓（Feanna）到澳門舉行音樂會，伊健坦言今次音樂會概念，源於Feanna早前榮獲第44屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，受到她當天穿上晚裝演出及領獎啟發。決定由歌單到服裝都全新安排，王子look的伊健、露背晚裝長裙的Feanna公主，與一眾穿上禮服的樂手演出。

音樂會開始，伊健以全新的opening medley包括《全城效應》、《友情歲月》和《一個為你甘去蹈火海的人》華麗開場，掀起全場氣氛，歌迷湧到台前握手和拍照。接著他演唱一系列經典情歌《一生愛你一個》、電影《久別重逢》同名主題曲、《長髮》和《吻感》等，掀起全場大合唱。然後伊健率Feanna、歌手朱雋言及樂手們在台前演唱《For U & Me》、《心照》和《蟲兒飛》。Feanna獨唱全新編曲的《動地驚天愛戀過》，贏盡全場掌聲。