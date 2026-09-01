孫宇晨遭圍攻傳離港避風頭 向媒體實名開火

孫宇晨近日公開向景甜追討3,000萬元「彩禮」，並發表《我的女友景甜》披露兩人交往私密細節，惹來不少網民圍攻；日前，有傳他匆忙離開香港避風頭 ，同時向多間媒體提出實名投訴，指相關內容以「割韭菜」等字眼損害其形象。
被指離港避風頭
昨日，流傳孫宇晨已低調出境，甚至帶同家人「避風頭」。由於景甜在圈中被指背景雄厚，不少網民猜測孫宇晨可能擔心得罪幕後勢力而暫避，相關消息一度登上微博熱搜。面對離港傳言，孫宇晨隨即在X平台貼出照片，以維多利亞港作背景，手持寫有最新波場鏈區塊哈希的紙條，利用全球可查且不可篡改的鏈上數據，藉此證明自己仍身處九龍，更留言「不用信人，信鏈」，試圖粉碎潛逃說法。
實名投訴
同一時間，孫宇晨亦向多間媒體作出實名檢舉，指控文章侵犯其名譽、商譽、私隱及肖像，並要求平台處理使用「割韭菜」等字眼的內容。被投訴對象包括盧克文工作室旗下「雲海觀星社」、36氪、「蘿嚴肅」等。盧克文其後在微博回應，稱文章根本沒有提及孫宇晨姓名，並表示：「幹嘛？親自跑來投訴？文章連你名字都沒提，跟你沒關係，不要緊張。」
「割韭菜」為網絡潮語，常用於形容從散戶身上反覆獲利。孫宇晨早年被質疑通過操控市場股價，高位套現，導致不少普通投資者高位進場後遭遇巨額虧損，網上即時出現「孫割」稱號，暗指他善於「割韭菜」。