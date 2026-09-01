何超雲傳情變飛意大利散心晒身材 新歡被揭曾惹官司並非「豪宅大亨」

賭王三房千金何超雲去年證實與未婚夫Douglas分手後，隨即換畫戀上台灣新歡Jony Su，新戀情備受關注。日前，何超雲突然在IG限時動態貼出全黑畫面，寫上「exhausted」（筋疲力盡），但就未有交代原因，外界隨即聯想到她與新歡感情生變。

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近日，Jony Su被台灣傳媒起底，曾有報道形容男方為「豪宅大亨」，然而其人設卻疑點重重，甚至再爆出他疑曾惹官非。據台媒爆料，指Jony真身是一名地產經紀，雖然出入高級場所又認識不少富二代，但主要因為外型出眾、擅長交際，實質並非外界想像般財力雄厚。有指Jony原本是知名代銷公司員工，離職後轉任新公司副總經理，又以「Jony Su」名義經營YouTube頻道，可是因擅自使用前僱主的宣傳素材製作影片而被控告，最終以違反當地的「著作權法」被判拘役50日，最後獲准以5萬台幣（約1.2萬港元）罰款代替刑期。由於Jony捲入侵害他人著作財產權，他與超雲之感情疑受黑歷史影響。