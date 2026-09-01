三代同糖｜吳兆麟露肉擔當晒腹肌震波 周志康大熱天時變身鯊魚樓梯追逐身水身汗

無綫處境劇《愛‧回家之三代同糖》昨晚（8月31日）一集，劇情講述有「何媽」之稱的何文謙（周志康飾）對同事照顧周到，卻遭范特栖（吳兆麟飾）誤認為靠討好女同事上位，二人矛盾早種。及後，Suppose要WFH的文謙透過視像會議開會期間表現異常，遭發現原來假借WFH之名「鼠」了去和仔仔玩過山車！范特栖之後伺機告文謙一狀，二人關係更趨惡劣，由互藐演變為惡鬥，引爆連場笑料。

穿公仔衫上陣身水身汗 昨晚Alan吳兆麟雖然剝衫晒腹肌兼震波，但卻不及著公仔衫著到上頭頂的周志康搶焦！為了配合「瞓身賣橋」劇情，周志康大熱天時在沒有冷氣的後樓梯間，穿上「超重裝備鯊魚衫」與Alan大玩「後樓梯追逐戰」，更要冒著「寸步難移」之苦瘋狂「拾級而上」，最終跑樓梯跳出一身大汗及酸痛感：「呢場戲真係估你唔到成集最辛苦，因為拍嗰日真係好熱，我要著住嗰件衫配合唔同嘅角度係咁跑，真係身水身汗！加上件衫腳嘅位置因為真係好似鯊魚，所以我全程對腳都係被勒住，不過咁樣論論盡盡拍出嚟反而可能搞笑啲，所以都值得」、「好彩平時做開運動，飲多啖水就ok。」對於周志康的鯊魚造型，網民紛紛留言大讚可愛。

扮WFH偷坐過山車開會 另一場口，交代周志康坐住過山車開會一幕！見他一頭亂髮、開會開到「東歪西倒」，周志康最終意外曝露了去了坐過山車的事實，配以周志康詼諧十足的演繹，對此，周志康受訪時，大方透露相關場口是坐著瑜伽波、靠想像力扮坐過山車拍攝，並笑言拍畢後Core肌肉結實不少：「呢場戲係綠幕拍攝嘅，我都覺得呢場戲幾得意，如果大家有上開網，都會知個Source係嚟自邊度，我嗰時自己睇都覺得真係幾搞笑，所以拍起上嚟都覺得好玩！拍嗰吓我就係坐喺瑜伽波上面、自製個晃動感（高高低低、左轉右轉），除咗考驗想像力、最考驗就係個Core，加上唔單止拍一次，所以拍完之後我都係流晒大汗架！」更搞笑的是，為了令頭髮的狀態似足坐緊過山車，幕後同事現場有用風扇吹向周志康的頭髮，可惜最終卻因周志康髮型set得太行而要加大力度，執行監製Wilson（謝浩洋）受訪時笑言：「我好記得周志康個頭（髮）太硬，攞好多部風扇吹都吹唔亂。」