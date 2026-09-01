朱千雪穿高踭鞋挺巨肚開工 談出爐港姐李澤欣大熱倒灶：季軍好嘢嚟㗎！

兩位「索爆星媽」朱千雪（Tracy）與陳自瑤（Yoyo）今日（9月1日）現身尖沙咀出席乳酪品牌活動，挺將滿八個月巨肚現身的Tracy，手腳依然纖幼兼零水腫，她既要應付大律師的專業工作，又要照顧大仔，雖然身兼多職，但Tracy依然神采飛揚，她直言汲取第一胎的經驗，佗第二胎相對輕鬆，加上老公是「神隊友」，不但分擔育兒工作，甚至讓她有Me time機會好。

活動後，朱千雪接受訪問坦言今早起身已十分忙碌：「今朝忙啊！今朝起身去做運動，之後車完個仔返學再去Salon，跟住之後去接佢放學上課外活動。」囝囝今年開始讀N班，她透露囝囝亦有不捨得媽咪。將迎來第二位小孩的朱千雪暫時未公開BB性別，問到今日穿高踭鞋出席活動有否被老公詐型？Tracy答：「佢未知，哈哈哈！不過都冇嘢嘅，都安全，唔係行好多。」她暫時尚未閉關養胎，臨盆前仍有接其他job及活動，Tracy根據上次佗首胎都做得好密，可能要到10月中或10月底才會停下來休息。