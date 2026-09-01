朱千雪穿高踭鞋挺巨肚開工 談出爐港姐李澤欣大熱倒灶：季軍好嘢嚟㗎！

兩位「索爆星媽」朱千雪（Tracy）與陳自瑤（Yoyo）今日（9月1日）現身尖沙咀出席乳酪品牌活動，挺將滿八個月巨肚現身的Tracy，手腳依然纖幼兼零水腫，她既要應付大律師的專業工作，又要照顧大仔，雖然身兼多職，但Tracy依然神采飛揚，她直言汲取第一胎的經驗，佗第二胎相對輕鬆，加上老公是「神隊友」，不但分擔育兒工作，甚至讓她有Me time機會好。
活動後，朱千雪接受訪問坦言今早起身已十分忙碌：「今朝忙啊！今朝起身去做運動，之後車完個仔返學再去Salon，跟住之後去接佢放學上課外活動。」囝囝今年開始讀N班，她透露囝囝亦有不捨得媽咪。將迎來第二位小孩的朱千雪暫時未公開BB性別，問到今日穿高踭鞋出席活動有否被老公詐型？Tracy答：「佢未知，哈哈哈！不過都冇嘢嘅，都安全，唔係行好多。」她暫時尚未閉關養胎，臨盆前仍有接其他job及活動，Tracy根據上次佗首胎都做得好密，可能要到10月中或10月底才會停下來休息。
趕返屋企睇港姐
朱千雪表示雖然第二胎佗得比較舒服，但既要照顧囝囝，加上天氣炎熱，故今次在夏天佗B確較為吃力，幸好今日活動室內進行。問到何時為第二胎改名，Tracy表示：「仲未呀！我哋第一胎係老爺奶奶、我daddy媽咪、同埋我哋兩公婆坐埋一齊食咗餐飯，大家睇字典改名。今次因為daddy媽咪未喺加拿大返嚟，所以要等佢哋返嚟先。」談到好姊妹湯洛雯再傳有喜，Tracy認為有BB是上天給予的禮物，笑言：「我同阿湯講，我曾經都係過來人，我一結婚就傳，如果我每次被傳都真係有BB，我諗我有七個咯！」記者建議朱千雪今次搞Baby Shower，她直認也可以到時公布BB性別。
今屆港姐賽果塵埃落定，冠亞季分別為1號袁絲珩、8號鄧匡閔及2號李澤欣，身為大師姐的朱千雪當晚亦有趕返家睇直播，問到三甲是否其心水？她稱：「嗯，1號同2號都係。」2號李澤欣大熱倒灶奪得季軍及最上鏡小姐，當年亦是季軍的Tracy即說：「我覺得，季軍好嘢嚟，季軍好㗎！有前途㗎！」她自言已是2012年香港小姐，笑言沒有資格向師妹給任何意見，但認為每位入行新人都會經歷輿論壓力受到批評的階段，她我覺得純粹是做好自己，最重要是享受自己的工作。