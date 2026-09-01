梅媽離世｜肥媽怒斥梅啟明「敗家仔」力數惡行 爆借喪禮純粹cap水

已故樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金日前離世，享年102歲，然而，外界焦點落在長子梅啟明身上，他連日高調表態，聲言會以兒子身份主理喪禮，更稱要動用梅艷芳信託基金為母親「風光大葬」。不過，梅媽生前好友透露她早已立遺囑交由孫仔處理身後事，梅啟明太太Joey亦公開炮轟他重婚、逼到梅媽入院。肥媽（Maria Cordero）日前在YouTube節目《娛樂好好玩》開火，直斥梅啟明一生只識攞錢，連先人離世都唔放過「瞇埋眼仲搞你」。

肥媽在節目中直言，梅啟明一直想動用梅艷芳的信託基金，她形容對方這一輩子根本沒有想過靠自己，多年來只是不斷向媽媽和妹妹苛索金錢。肥媽認為梅媽活到百歲才離世，對老人家而言反而是解脫，不用再被這個「敗家子」無止境地苛索。對於梅啟明受訪時自稱「20年來未拿過一分一毫」，肥媽和不少網民都覺得這種說法極度無恥。肥媽續指梅啟明連《梅艷芳》電影的版權費也要控告梅媽，每次現身都只為拿錢，並慨嘆：「有陣時生到咁嘅仔，真係算啦，一個鼎爺個大仔，一個佢。」

肥媽憶述梅艷芳在世時，梅啟明已經常常以做生意為藉口，一時說要開酒廊、一時說要搞狗場，不斷向妹妹索取金錢。梅艷芳後來發現被利用，便停止直接給錢哥哥，只供養梅媽，但梅媽一直縱容這個兒子，令梅艷芳十分無奈。肥媽怒罵：「阿梅在生嗰陣佢都係咁啦，又話開酒廊、日日都去呃阿梅啲錢……佢成個人嘅人生就係諗點樣去攞人啲錢，冇諗過自己去搵錢！」

善款被侵吞

肥媽又提到當年梅媽成立「世界中西醫學抗癌協會」，梅艷芳出錢出力，捐出數千萬元並擔任名譽主席，肥媽與圈中好友亦有義唱籌款，怎料辛苦籌得的善款最後落入梅啟明手中。肥媽說梅艷芳當時很慘，雖然登報與哥哥脫離關係，但也沒有用，「瞇埋眼佢都仲會搞你。」根據梅艷芳的遺囑安排，梅媽離世後信託基金的餘款會全數捐給妙境佛學會，意味着梅啟明正式「斷糧」。吳家樂和鄧兆尊分析，梅啟明根本無法動用基金，才會想以辦理喪禮為名，從中「抽水」，連帛金也不放過。肥媽亦表示認同，指他有得抽就抽，一生就是將三個女人（兩家姐及梅媽）當作搖錢樹般搖晃。