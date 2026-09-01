內有惡戀｜林海峰激讚彭秀慧靚女推job變接job 與李尚正重逢偷笑憶甜蜜回憶(有片)

林海峰(Jan)、彭秀慧(Kearen)首度聯創及主演舞台劇《內有惡戀》(Beware of Love) ，將於今年12月假西九戲曲中心公演，早前優先訂票火速爆滿，兩人今日聯同合演的李尚正(阿正)和蔡蕙琪(Kay)現身九龍煻出席記者會，宣布加開8場，合共演出8場。談到合作玄機，林海峰笑言，「難得可以同靚女合作，所有爭拗都唔係問題。」作為林海峰忠粉的Kearen一臉錯愕又尷尬，阿Jan亦不忘補充，「靚女有兩種，一種係靚女，另一種係公認，總之都係靚女。」Kearen回應，「從你口中得到讚美，我覺得我有壓力，希望用一世嘅青春賭上今次演出。」

「不被投訴」是王道 Jan和Kearen分別飾演投訴王和霸道姐，兩人都自認是麻煩的創作型表演者，於台上簽訂「合作協議書」，約法三章「不投訴、不霸道、最緊要開心」。問到彼此可有甚麼投訴時，林海峰直言，「真實就唔會投訴，無論喺屋企、公司等，因為你投訴愈多，要做嘅客服就愈多，所以盡量減少投訴，就會合作愉快。」他認為做到不被投訴更重要，「每朝開咪我都會提醒自己，你可以投訴但唔可以被投訴，因為被投訴，連客服都解決唔到。」Kearen就投訴Jan太熱愛生命，「成日去跑步，搞到許多訪問我要自己做，熱愛家庭要準時收工。」不過同時亦讚賞他作息有規律，反不會令她因工作而耗盡。

相隔22年再合作 其實林海峰和李尚正早於2004年曾在有線節目《有個娛樂乜人台》合作，李尚正更是由林海峰一手提攜由幕後走到幕前，故此得知能與Jan合演舞台劇，主即「𦧲飯應」，問到是否減酬都肯答應時，正爺興奮自爆有酬勞並且數目不錯，令Jan好奇追問：「你以前無？」正爺就分享曾收工電影公司通知，因被「穿櫃桶底」而無法繳付酬勞，結果一蚊都收唔到。

曾任「東張式」測試員 問到是否相隔22年首度再合作時，李尚正就透露林海峰曾找他寫劇本，「我話好呀，但後尾冇咗件事。」阿Jan早已忘記此事，笑言阿正已成當紅炸子雞，不敢打擾，今次由彭秀慧提議找阿尚正演「廢噏速遞員」的主意。阿正憶述當年兩人合作點滴，自言因缺乏資源才被迫出鏡，他曾試過在鏡頭前赤膊上身去照燈，測試曬黑效果，「原本有個幕後測試員，但其實個測試員就係我，即係《東張西望》真係走去馬鞍山幫襯邪骨咁。」 自言係李尚正忠粉

阿Jan自言是李尚正的fans，上一次主動聯絡，是為了阿正和盧頌恩旁白的《空間大改造》，「我哋一家都係呢個節目的百分百擁躉，食飯會圍埋一齊睇，而我又好鍾意呢個節目的主題音樂，所以問佢個音樂叫咩名，就買番隻CD，耐唔耐都會喺屋企播。」他笑言希望阿正和盧頌恩能為林家度身訂造錄旁白，讓他們播放著旁白來執屋。問到李尚正會否唱歌時，他耍手擰頭，笑言留給林海峰唱，林海峰則偷偷暗笑，「我諗起同佢合作好短日子，但係一個短而甜密嘅回憶，所以笑下。」問到可會即時分亨，他就推說太長，阿正就大爆當年林海峰經常唱歌，但阿Jan就瞬間失憶，自言無印象。

勸李尚正多推job 彭秀慧受訪時透露，早於2023年已邀請林海峰合作，林海峰自爆起初想拒絕對方，「但我唔想再得失人，難得仲有人會話『阿Jan份人幾好』，大部份都係話『阿Jan好煩』。」於是他採取「拖字訣」，表面上可討論，實質想令對方知難而退，「想傾到佢自己覺得唔掂，都係要忙於自己工作，等佢話唔搞，但點知傾下傾下，我覺得個劇本幾好，仲話不如我寫啦，最後自己上咗身，結果由推Job變接Job。」他笑言娛樂圈打滾，想接的工作往往被人推job，所以想以逆轉方法處理，他望著阿正說，「所以我勸你推多啲job。」

彭羚開心冇投訴 問到彭秀慧的優點，林海峰就大讚對方靚女，「佢靚女，好靚啊，點算呢？我驚演出時專注唔到。」他續解釋與靚女吵架，最難投入，「你點樣同靚女嗌交？違反自己身體反應，一路嗌交一路覺得佢好靚。」不肻轉頭就自爆是求生技能，「呢啲係去街市時悟出的道理，講多啲靚女，講多啲早晨都會開心啲。」最後，談到黃偉文早前在社交平台發布與彭羚的合照，有網民就留言要求林海峰釋放太太彭羚重出樂壇，「佢好自由呀！你哋覺得佢有咩好痛苦？佢開心咪開心，最緊要開心，開心就冇投訴，即係我哋客戶服務部做得好，而我喺屋企又得到客戶服務嘅服務。」