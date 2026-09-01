陳自瑤過45歲圓生日願望 被問王浩信有何表示咁樣答

陳自瑤（Yoyo）今日（9月1日）現身尖沙咀，聯同正佗第二胎的朱千雪（Tracy）應乳酪品牌出席宣傳活動。兩位「人母天花板」難得同場，雖然大家未有正式合作，但大家亦有在社交平台互動及留意對方近況。

Yoyo日前迎接45歲生日，今年她為自己圓了西域公主夢，以一身文族look拍攝靚相，她表示當時身在新疆工作，然而當地天氣高逾50度，她要身穿數層長袖服裝進行拍攝，笑言：「好彩我嘅抗熱能力都還可以，不過真係好攰。」Yoyo當日工作完畢後已十分疲累，但她堅持拍攝這輯照片，成功圓夢也非常高興。問到生日願望，她答：「我自己嘅生日願望係，都係希望身體健康，大家都身體健康。另外就係都想有多啲唔同工作性質嘅機會，除拍劇集之外，都希望嘗試其他新嘢，因為我係好鍾意嘗試新鮮事物、新鮮工作嘅一個人，我都希望有唔同工作。其實我之前有一個願望，我覺得都算實現咗少少，我希望可以去好多唔同地方做嘢，呢個係我其中一個願望。」之後她將到澳洲開工，問到丈夫王浩信有何表示？Yoyo就答：「大家都好忙，我成日都唔喺香港，佢又好忙。」指王浩信亦有發訊息祝她生日快樂，何時有機會一家三口食飯慶祝也未有計劃，她明天便要出發前往澳洲。