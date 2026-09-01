陳自瑤過45歲圓生日願望 被問王浩信有何表示咁樣答

陳自瑤（Yoyo）今日（9月1日）現身尖沙咀，聯同正佗第二胎的朱千雪（Tracy）應乳酪品牌出席宣傳活動。兩位「人母天花板」難得同場，雖然大家未有正式合作，但大家亦有在社交平台互動及留意對方近況。
Yoyo日前迎接45歲生日，今年她為自己圓了西域公主夢，以一身文族look拍攝靚相，她表示當時身在新疆工作，然而當地天氣高逾50度，她要身穿數層長袖服裝進行拍攝，笑言：「好彩我嘅抗熱能力都還可以，不過真係好攰。」Yoyo當日工作完畢後已十分疲累，但她堅持拍攝這輯照片，成功圓夢也非常高興。問到生日願望，她答：「我自己嘅生日願望係，都係希望身體健康，大家都身體健康。另外就係都想有多啲唔同工作性質嘅機會，除拍劇集之外，都希望嘗試其他新嘢，因為我係好鍾意嘗試新鮮事物、新鮮工作嘅一個人，我都希望有唔同工作。其實我之前有一個願望，我覺得都算實現咗少少，我希望可以去好多唔同地方做嘢，呢個係我其中一個願望。」之後她將到澳洲開工，問到丈夫王浩信有何表示？Yoyo就答：「大家都好忙，我成日都唔喺香港，佢又好忙。」指王浩信亦有發訊息祝她生日快樂，何時有機會一家三口食飯慶祝也未有計劃，她明天便要出發前往澳洲。
囡囡反叛期無得驚
Yoyo身為圈中「美魔女」，她的13歲愛女QQ王靖喬在健康飲食上亦受到媽咪薰陶，更爆囡囡比自己還要貪靚，會主動拿她的護膚品及穿媽咪的靚衫，Yoyo說只有在工作時才會打扮，平時私底下比較愛穿便服，甚至經常素顏出街，相反女兒則會悉心打扮才出門口。Yoyo又指，女兒多少受到她影響，因自細到大著媽咪扮靚拍照，所以都比較姿整，至於囡囡可有受父母影響打算入行發展？Yoyo稱阿女暫時沒有透露有這個想法，但會保持開放態度，全力支持囡囡的想法及目標。
囡囡結束暑假已升讀中學，陳自瑤仍替乖女趁開學準備書本及文具。面對QQ已進入反叛期，她坦言無得驚，認為每個人成長都是必經階段，但自己會以「共情」方式跟女兒溝通，她認為：「呢個時候一定受軟唔受硬，你要同佢講道理，唔好咩都反對佢、咩都唔俾佢做，理解咗佢嘅想法再去引導，共情係好重要！」暫時女兒還好，都肯聽我講。我哋會比較似兩姊妹咁相處，傾下心事，我亦會同佢分享自己人生經歷，講下人性係點，要識得保護自己。
女兒早前被爆拍拖，問起陳自瑤會否禁止QQ拍拖？，她想了一想才回答：「朋友仔OK嘅…」Yoyo指關於女兒的隱私不便多談，但卻透露跟女兒感情似兩姊妹，更會向阿女分享人生經驗：「當然所有嘢我哋都有好好溝通，會教佢一啲正確嘅觀念、方向、思想等等。」作為媽媽會否教女兒帶眼識人，避免遇到渣男傷害？陳自瑤直言：「識朋友係OK嘅，學校有唔同嘅朋友仔，最緊要係教佢點樣揀朋友，呢個好重要，唔好結交損友。」