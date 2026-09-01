內有惡戀｜彭秀慧與林海峰合作堅持聯創 蔡蕙琪親揭《29+1》面膜淵源

彭秀慧(Kearen)與林海峰(Jan)首度聯合創作的舞台劇《內有惡戀》，今日(9月1日)舉行記者會，兩人聯同合演的李尚正和蔡蕙琪齊齊現身。彭秀慧與蔡蕙琪受訪，談到兩人合作淵源，原來在Kay憑《夜王》「蔡芳」一角爆紅前，曾參演彭秀慧執導的電影版《29+1》。而彭秀慧是林海峰忠粉，早已是公開的秘密，在記者會上獲對方公開讚靚女，笑言，「呢句話一定要還！不過當年我都唔係因為佢靚仔而鍾意佢。」

今次圓夢與偶像聯合創作，問到如何打動對方時，彭秀慧爆料指林海峰一直想與人聯合創作，剛好她自己送上門，「2023年開始傾，當時佢提出過演翻譯劇，佢仲特登搵人送咗嗢個劇本俾我，但我覺得如果觀眾睇我哋合作，想睇我哋創作多於翻譯劇。」當Kearen提出聯合創作，Jan一度擰頭婉拒，「佢話唔好搞，我生活好有規律，創作好麻煩。最㚵大家討論到城巿人普遍燥底現象，「點解啲人咁嬲咁燥，究竟嬲乜嘢？」問到兩人可曾因意見不合吵架，Kearen認為不同意見屬正常，沒所謂讓步不讓步，「有時人係要做啲不合自己意嘅嘢，無論爭拗、妥協或溝通，咁先可發掘新嘅自己。」

彭秀慧自言被林海峰的個性吸引，「由我細個追星，到後來佢會去睇我的演出，咁多年來都保持聯絡。」其實由《29+1》舞台劇開始，林海峰不時看彭秀慧的作品，演出作品獲對方認同是最大讚美，「或者佢無直接讚，但會再嚟睇，講幾句說話，我已經好滿足。我喺葵青劇院都做過表演，佢唔係經常去荃灣區嘅人，願意揸車去睇已經係支持，睇完同我合照，已經係默許。」她又分享邀請林海峰為電影《29+1》客串的小秘密，「我唔敢直接問佢，於是寫電郵，只係幾句，點知佢半小時內已覆，呢個係好大鼓勵。」

蔡蕙琪第一次跟兩位重量級創作人合作，會否好緊張？「壓力大呀，但唔可以表現出來。」Kay自爆曾參與電影《29+1》時，「要好細心先睇到，有一幕講一班OL好勤力敷面膜，我當時仲係演藝學院學生，要一堆懂肢體動作的人，我有幸可以參與其中，因為敷咗面膜睇唔到樣，而我是坐正中間的，好眼力的觀眾會認到，但當時彭秀慧是導演，我跟她有點距離，想不到而家可企埋一齊，仲一齊排練。」問到Kearen和Jan哪位前輩氣場較大，Kay就悄悄指向Jan，「佢口才太勁，喺化妝間已feel到佢氣場。」