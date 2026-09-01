韓團Golden Child主音Y崔誠允下周訪港 9.10首推廣東歌辦新歌發布會

韓國男團Golden Child主音崔誠允（Y）擁有極具穿透力的卓越唱功、細膩動人的獨特音色，不僅在團隊中展現出音樂實力，還涉足音樂劇、戲劇原聲歌曲（OST）等多元化領域。崔誠允落實9月10日推出首支廣東歌《I STILL WAITING》，並宣布同日在香港觀塘apm舉行新歌發布會，透過香港將其音樂推廣全亞洲並邁向國際。

崔誠允去年加入OAK COMPANY，並與香港的MYTH ENTERTAINMENT簽約，拓展音樂版圖，鞏固其全球藝人地位。崔誠允早前推出單曲《AURORA》及《BLUE MOON》，年初來港宣傳期間，現身咖啡店擔任「一日店長」，與粉絲作近距離接觸，還「貼地」大玩街頭表演（Busking），給香港粉絲驚喜，一度掀起網絡熱話。