「FING 小組」推感性慢歌唱頌兄弟情 Frankie拍MV跳到褲爆呔

由 MIRROR 「FING 小組」四位成員 AK（江𤒹生）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）及 Lokman（楊樂文）組成的「FING 小組」推感性慢歌唱頌兄弟情。

MIRROR「FING 小組」的4位成員 AK(江𤒹生)、Alton(王智德)、陳瑞輝(Frankie)及楊樂文(Lokman)（楊樂文），將於本周六(5日)於澳門舉行《Manifest | W.T.F. Live Tour 2026 - Macau》演唱會，繼兩首《FING!》與《DUM!》強勁舞曲後，在開騷前推出第3首小組歌，《BRO!》。有別於過往勁歌熱舞的跳唱屬性，四人今次大玩懷舊抒情曲風，避開文青式的雕琢，以最地道的香港口語與細節，深度還原男人之間「不用多說、有事即到」真實兄弟情。在新歌飈高音的Alton就承諾開騷時必會化身「Dolphin Wong」，召喚全場觀眾合唱「海豚音」。

既貪玩又感性 談到新歌構思，Lokman指四子予人類似《男子組》的感覺，既然前兩首歌《FING!》與《DUM!》都是跳唱歌曲，第三首歌不如玩不同曲風。「個原故事就係我覺得我哋4個好似網上一啲Meme 圖，男人叫啤酒唔使講嘢，個 bartender 望一望指一指，你同班friend再望一望點個頭就可以叫到啤酒。Oscar 聽完就寫咗份咁有畫面的詞。」AK亦透露早在小組演唱會《W.T.F.》1.0 及 2.0 的「廚房佬唱情歌」環節已有做慢歌的念頭，Alton 與 Frankie 則笑言希望藉此擴闊「FING 小組」的屬性，展現四子貪玩又感性的一面，開發更多路線。

師傅到 飊海豚音 不過這首帶點懷舊及 R&B 味的抒情慢歌，卻被 AK 爆料指因為「Dolphin Wong」的震撼出現，亦會令大家覺得整首歌「反其道而行」，更順勢將Alton冠上「王海豚Dolphin Wong」的封號！Alton 笑說：「作為第一個進錄音室，喺冇前人提示下，唱到嗰個高音位，突然『師傅到』夾硬衝咗上去，雖然唔知點收科，但當時錄音室氣氛非常好！我第一個玩，後面第二、三、四個就跟住一齊玩，最後都希望觀眾亦一齊玩。」而「海豚音」的意外解鎖，亦令《BRO!》進一步完美呈現出「FING 小組」貪玩又真摯的本性。

致敬彩蛋 至於 MV 拍攝當日，Frankie 亦意外躍升為跳舞擔當，事緣 Frankie 在拍攝 solo 演出時，懷疑過於瞓身演出跳到爆褲，右大髀罅位置爆開足足有一隻手掌般大！三位兄弟即時衝出瘋狂大笑，場面失控。Frankie事後無奈又搞笑地澄清：「其實原本唔係諗住跳舞，本來係諗住開個馬，點知太耐冇跳，興奮一開個馬，太大力就爆咗！既然爆咗咁就跳埋落去，都真係第一次跳到咁徹底。明顯我功力又上升咗，右腳力勁咗！」最後 Frankie 被一致公認為當日 MVP，笑爆全場。而MV後段，四子化身職場社畜搵工跳槽，畫面致敬八十、九十年代求職廣告、或電影《逃學威龍》致敬。

被問到四人之間最深刻感動的「Bro 事」，四子默契地全數投給了小組《W.T.F.》演唱會。不論是由 1.0 完騷後台互攬流淚，或是到 2.0 出場前喺後台圍圈熱身、純粹跳舞，甚至喺紅色車仔出發前的互動，四人都非常深刻。AK 說：「好多都好難忘，好似 MIRROR 又好，或者只係我哋四人嘅騷、綵排後返酒店嘅聚會，係好屬於我哋四個人嘅時間，四個好似一齊完咗一件事後，食飯傾偈，係好 Bro 同維繫感情嘅方法。」