慧妍雅集45周年頭炮籌款活動 施宇琪袁文靜開心加入慧妍大家庭

慧妍雅集一連三天假油塘大本型舉行一年一度《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2026》活動。今年，慧妍雅集繼續獲贊助月餅作慈善義賣，延續「中秋傳愛心2026」月餅慈善捐贈計劃，善長可捐贈月餅予弱勢社群，將愛心分享出去，共度充滿意義的中秋佳節。是次月餅義賣所得之淨收入，將用以支持與本會慈善主題《Wai Yin 45: We Rise and Shine》相關之項目或活動。

今年是慧妍雅集45周年，日前舉行記者會，會上公布剛上任之2026/2027年度執行委員會委員名單，包括:會長岑杏賢、副會長邵珮詩、司庫鍾子綸、秘書文健儀、公關理事王菲、會員拓展理事趙希洛、工作計劃統籌郭柏妍。本屆將以慈善主題「四十五載 『慧』愛同行・『妍』亮未來」（Wai Yin 45: We Rise and Shine），希望透過舉辦及參與不同慈善活動，繼續延續推廣精神健康共融的理念，致力將支援帶到不同群體之中，包括學生、青少年、大眾市民以及長者等。我們希望透過多元服務與活動，讓更多人及早得到支援，建立更健康、更有韌性的社群。

會長岑杏賢從前會長朱凱婷手上接過象徵慧妍雅集之權杖，並表示﹕「各位信託委員會及會員的信任與支持，我會用心帶領慧妍承先啟後，在四十五載的基礎上穩步向前，讓這份關愛走得更遠、更深，期望凝聚更多力量，繼往開來，讓關愛持續發光發亮。」 活動期間，會員們更大展藝術細胞，動手玩你猜我畫及粉飾兔燈籠遊戲。另外，《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2026》項目統籌為宋愛儀、會員梁凱晴、袁文靜、何艷娟、陳熙蕊、施宇琪、彭慧中、林詩慧、陳瑩慧、吳淑明，當中上屆港姐亞軍及季軍施宇琪、袁文靜當日在活動上表示開心加入慧妍大家庭。