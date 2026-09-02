我未許願先吹蠟燭｜柯震東增肥20磅苦練廣東話 邱士縉佩服對方願為角色變醜

柯震東、 金燕玲、邱士縉(Stanley)、童星梅靜妍及陳靜(DaDa)等合演的電影《我未許願先吹蠟燭》，改編自真人真事，由周鉅宏、胡錦筵執導，講述小女孩JoJo拾到賭場百萬籌碼，用盡心思將籌碼換成幸福人生，定於9月10日上映。柯震東為了演活澳門古惑仔角色，不但增肥逾20磅，更提前半年苦學廣東話，令Stanley大感佩服，大讚對方是一個靚仔又能演戲的演員。

柯震東演曾任賭場荷官的「志華」，喜歡偷懶、走捷徑，因曾於賭枱上做手腳而被判刑，出獄後成為「斜槓族」，包括兼職追債。其間遇11歲的素人小演員梅靜妍（飾演JOJO），策動古惑仔與聰穎女孩的發達大計。為了演活角色，柯震東他透露：「為了呈現澳門賭場員工日夜輪班的生活狀態，而他們又會食宵夜，導演希望角色不要太瘦，我需要在短時間內增肥，身體確實有點負荷，始終擔心年過30後代謝變慢，之後瘦身會變得困難。」柯震東更提前半年跟老師學廣東話，他笑言最怕被JOJO取笑，柯震東自言，「廣東話音調真的很難，一唸錯可能變成完全不同意思，甚至是貶義詞。幸好JOJO會婉轉糾正我，讓我逐漸掌握。」