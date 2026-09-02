我未許願先吹蠟燭｜柯震東增肥20磅苦練廣東話 邱士縉佩服對方願為角色變醜

柯震東、 金燕玲、邱士縉(Stanley)、童星梅靜妍及陳靜(DaDa)等合演的電影《我未許願先吹蠟燭》，改編自真人真事，由周鉅宏、胡錦筵執導，講述小女孩JoJo拾到賭場百萬籌碼，用盡心思將籌碼換成幸福人生，定於9月10日上映。柯震東為了演活澳門古惑仔角色，不但增肥逾20磅，更提前半年苦學廣東話，令Stanley大感佩服，大讚對方是一個靚仔又能演戲的演員。
柯震東演曾任賭場荷官的「志華」，喜歡偷懶、走捷徑，因曾於賭枱上做手腳而被判刑，出獄後成為「斜槓族」，包括兼職追債。其間遇11歲的素人小演員梅靜妍（飾演JOJO），策動古惑仔與聰穎女孩的發達大計。為了演活角色，柯震東他透露：「為了呈現澳門賭場員工日夜輪班的生活狀態，而他們又會食宵夜，導演希望角色不要太瘦，我需要在短時間內增肥，身體確實有點負荷，始終擔心年過30後代謝變慢，之後瘦身會變得困難。」柯震東更提前半年跟老師學廣東話，他笑言最怕被JOJO取笑，柯震東自言，「廣東話音調真的很難，一唸錯可能變成完全不同意思，甚至是貶義詞。幸好JOJO會婉轉糾正我，讓我逐漸掌握。」
梅靜妍由300位澳門小朋友競逐角色中脫穎而出，而Stanley則飾演梅靜妍的老師，起初對學生諸多關懷，背後暗藏心機，Stanley表示：「今次角色最難地方係要畀觀眾感受到角色內心嘅掙扎。」談到男主角柯震東，Stanley覺得對方「係一個靚仔又能演嘅演員」，談到印象深刻的趣事，Stanley憶述：「我記得有一次好有趣，我哋演完最後一場戲影大合照，佢死唔企前面影，因為佢話自己宜家好肥、好醜。一個願意將自己變醜嘅演員，為的就係服務角色，柯震東就係咁正。」