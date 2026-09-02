ROVER首次聯合執導MV 長洲取景慘遭大曱甴嚇退連夜逃跑

樂隊ROVER成員亨仔（陳鎮亨）、Kim（卓金樂）、希晉（王希晉）及 Jason（雷濠權）推出全新單曲《白日夢之旅》，今次全團一同包辦曲、詞、編、監重任。歌曲以白日夢為核心主題，並以水的四種形態—雪、雲、霧及雨，比喻四人雖然性格各有不同，但追求夢想的本質依然一致，陪伴每一位在現實與夢想之間掙扎的追夢者。今次四位成員更首次齊齊擔當 MV 監製與導演，將最真實的私下相處日常呈現給觀眾。隊長Kim說：「覺得今次拍 MV 同埋首歌嗰個題材都好特別，去拍我哋玩嘅過程，而唔係一啲好嚴肅嘅嘢，呢一個主題我哋都係想做好耐，所以今次建議由我哋自己操刀。」

談到新歌創作靈感，Jason坦言社會往往對追夢的人帶有偏見，說：「會想用白日夢做呢首歌嘅主題，係有好多人會覺得我哋追緊夢嘅人，其實都係發緊白日夢或者發明星夢。其實喺個白日夢入邊，係咩都有可能會發生，可以做啲估唔到會做到嘅事，又或者係有啲意想不到嘅結果。所以對於我哋嚟講，白日夢係一個好好嘅機會，去比我哋幻想吓喺自己嘅人生之後會變成點樣。」 今次新歌在概念上亦加入了獨特的比喻，Kim解釋水的不同形態正正代表著四人的特質，說：「呢首歌我哋用咗四種水嘅形態去代表我哋四個，包括係雪、雲、霧、雨。雖然佢哋係唔會喺同一個氣候出現，但係四種都係水。就好似雖然我哋四個性格、想法有時都好唔一樣，但四個嘅本質都係一樣，只係化作咗唔同嘅形態去展示俾大家睇。」

為了提高參與度，成員亨仔今次更首次擔任 MV 監製。在挑選拍攝地點時，亨仔建議大家一起到長洲取景。首次踏足長洲的Jason笑言感到非常新鮮，道：「亨仔建議話不如我哋去長洲，咁我就真係第一次去長洲！今次去到長洲就覺得所有嘢都係好有標誌性，長洲有少少似澳門嘅 feel，大家嘅節奏比較慢啲，係一個好適合發白日夢嘅地方。」希晉亦補充表示，自己構思 MV 是希望拉近與粉絲的距離：「今次嘅 MV我哋親自操刀、自己構思。咁點解會有今次諗法呢？其實我哋係想將我哋平時最真實嘅相處模式去呈現比觀眾。」向來喜歡設計的希晉，繼之前為團隊設計crew T外，今次亦為新歌封面設計字體。

自從去年拍攝團綜及遠赴台灣拍攝 MV 後，亨仔、Kim、希晉及 Jason已有一段時間沒有一同過夜。正當大家滿懷期待以為今次可以趁長洲取景重溫兩日一夜之旅，豈料在民宿休息時遇到的突發危機，竟徹底破壞了這個美好計畫！Kim說：「MV執行嘅時候，都係自己諗邊個揸機、拍咩位，感覺還好，係唯一到我哋拍完，返民宿休息，點知有隻半隻手掌咁大嘅曱甴！搵來搵去都唔知佢匿埋喺邊，我哋最後鼓起勇氣，同公司講我哋都係買船飛返香港！」 除了突發狀況，四人在剪輯時亦遇到素材不足的挑戰。希晉分享解決方法，反而為 MV 增添了珍貴畫面：「完咗之後發現唔夠片，咁我哋就要構思吓究竟要點樣可以填補返。最後諗到返 band 房，大家一齊去傾吓偈，然後攞部 camera 就錄住我哋一齊傾偈，係好美好嘅回憶。始終係第一次執導，希望之後都會有多啲呢啲嘅機會。」