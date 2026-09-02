TVB主持黃浩霆訪問擺烏龍 任達華：希望大家都原諒包容佢

任達華近日為第21屆長春電影節擔任評審，在5日內看了30套戲：「係一個好好學習機會，係辛苦，但都興奮，百花齊放，睇嘅時候都啟發到我，吸收到好多新力量，可以同時代一齊向前。」他表示現在的畫作創作也年青很多，多了很多顏色碰撞。談到內地電影被形容為寒冬，他表示網民現在手機看AI，作為演員是需要擁抱AI，「始終係要人輸入3萬幾字先做到，有啲嘢係無法代替到。希望大家好似我咁堅持拍一啲有質素電影，觀眾係會睇。最重要有新嘅角度拍新嘅電影。」

上月華哥驚喜現身《浪花男女》首映禮為Jeffrey魏浚笙撐場，TVB派出比較新的男主持黃浩霆訪問華哥，但黃浩霆誤以為華哥有份演出，華哥當眾澄清「呢套戲我冇份演」，有關片段瘋傳並批評黃浩霆沒有做好功課，事後他兩度發文澄清，但愈講愈亂。

華哥為後輩打圓場：「大家應該俾多啲鼓勵佢，等如我哋初初出嚟拍戲走位都會有錯、燈光遮住其他演員。對佢嚟講一係次好好嘅經驗，希望大家都原諒佢、包容佢，佢今次之後，佢下次做得更好。」他表示大家應該鼓勵新人，而自己當時也沒有介意，盼大家應該給予更多機會。華哥坦言當下沒有任何不滿：「我唔係，我OK㗎，我唔介意。佢下次會好聰明，做多啲功課，佢都口齒伶俐嘅。」