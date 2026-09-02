一代武打巨星陳觀泰疑腦出血離世享年80歲 憑《馬永貞》紅遍亞洲

香港70年代著名武打影星陳觀泰憑《馬永貞》走紅，後續演出《洪熙官》、《龍虎門》、《錦衣衛》等動作片，留下鮮明的武打明星形象。其死訊經由徒弟向同期邵氏朋友證實，資深傳媒人汪曼玲亦在社交平台證實陳觀泰因腦溢血於今日（2日）清晨5:00心臟第二次驟停，搶救無效，宣佈死亡，享年80歲。

陳觀泰早年拜大聖劈掛門名師陳秀門下，憑紮實真功夫1969年勇奪首屆東南亞國術比賽輕量級冠軍。隨後佢獲一代武俠電影大師張徹賞識簽約邵氏，1972年他在電影《馬永貞》將硬朗身手與拳拳到肉打鬥風格展現得淋漓盡致，不但締造票房佳績，又引領出隨後數十年的港產功夫片風潮。他亦曾執導過《鐵馬騮》、《上海灘大亨》。

陳觀泰一直活躍幕前，直至2017年客串過ViuTV劇《詭探》，以及同年參演電影《毒。誡》，上一次在港公開露面已是2021年4月出席電影《神經大俠》開鏡禮，之後他就再沒有新作面世。去年他突然進駐小紅書，不時拍片分享往日拍攝點滴，亦有不少人分享他在中山生活的影片。