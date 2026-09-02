《使徒行者》重播 佘詩曼被封逆齡級女王

近日《使徒行者》重播，網民再次重溫阿佘當年飾演的「釘姐」丁小嘉，劇集首播相距至今逾10年，網民紛紛留言大讚：「阿佘個樣真係冇變！」、「釘姐變 Man 姐，氣場勁左，個樣冇唔同，奉勸啲女星個樣唔好搞咁多！」、「完全睇唔出相隔12 年！！」佘詩曼日前為美容食品拍廣告，當日她以一身高貴銀色晚裝上陣，無論肌膚及身材都狀態極佳，閃爆現場。阿佘更全程配合不同pose 呈現弗爆體態；鏡頭內外演繹出既自信又從容的魅力，散發出來的透亮光澤；在小休時候，更嘆隻大雞髀補充體力。

問到究竟「釘姐」、「Man姐」定「言官」才是最佳狀態？阿佘笑言每個時期綻放的光與美都不同：「這一刻，我最鍾意是言官，因為配合角色，大家都會見到好淡妝，沒有華麗嘅服飾配合，狀態好唔好一眼就見到！同埋食咗呢個產品都好有幫助，除咗更精神同光澤感，就連身體抵抗力都強咗，還記得當時日以繼夜拍攝《正義女神》，撞正流感高峰期，好多劇組手足都『中招』，不過我冇受感染。」

從早期的「釘姐」古靈精怪角色到如今的氣場全開，又覺得自己最大的成長是甚麼？阿佘表示：「最大成長應該係⋯⋯我更懂得享受演每個角色嘅過程。（但好多網民都話你新代言廣告是顏值巔峰，被封逆齡天花板，究竟有甚麼自律秘訣才能做到？）大家太愛錫我喇！容貌一定有成長嘅，我覺得可能係唔需要太過分緊張歲數，因為每個人都有獨一無二嘅吸引地方，學懂欣賞自己每個時期就好！另外當然要自律呀，我都會做運動，亦會少食多餐，，但都會食宵夜，所以在自己而言，保持心情輕鬆開心係好重要。」