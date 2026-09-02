馬貫東開腔回應李家鼎關係 避談母親與鼎爺黃昏戀

馬貫東夥拍陳曉華的懸疑法證劇《死有對証》定於9月7日起在翡翠台開播。 (娛樂組攝)

馬貫東夥拍陳曉華的懸疑法證劇《死有對証》定於9月7日起在翡翠台開播，該劇於2023年開拍，相隔近三年終於播出。今日一眾演員出席記者會為新劇造勢，並率先播出精華片段及交代要角們的人物關係。

《死有對証》是馬貫東首部任男一的劇集，拍攝期比起今年初首播的《臥底嬌娃》還要早，馬貫東今次在劇中扮演重案組警員，他接受am730訪問時坦言拍《死有對証》時沒有壓力，對在《臥底嬌娃》中有晒肌場面，相比起拍檔陳曉華開拍時一臉baby fat，馬貫東笑言自己卻一直fat，沒有時間健身，一直忙於自己的寵物美容生意，沒有太多時間休息。