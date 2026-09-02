馬貫東開腔回應李家鼎關係 避談母親與鼎爺黃昏戀

馬貫東夥拍陳曉華的懸疑法證劇《死有對証》定於9月7日起在翡翠台開播，該劇於2023年開拍，相隔近三年終於播出。今日一眾演員出席記者會為新劇造勢，並率先播出精華片段及交代要角們的人物關係。
《死有對証》是馬貫東首部任男一的劇集，拍攝期比起今年初首播的《臥底嬌娃》還要早，馬貫東今次在劇中扮演重案組警員，他接受am730訪問時坦言拍《死有對証》時沒有壓力，對在《臥底嬌娃》中有晒肌場面，相比起拍檔陳曉華開拍時一臉baby fat，馬貫東笑言自己卻一直fat，沒有時間健身，一直忙於自己的寵物美容生意，沒有太多時間休息。
馬母身處海外生活
馬貫東早前捲入李家鼎（鼎爺）的家事風波，原來其母正是跟鼎爺發展多年的圈外女友Viva，有指鼎被跟Viva發展逾20年的黃昏戀已經結束，報道又指馬貫東當年是靠鼎爺引薦入行，一直未有回應的阿東談到李家鼎，他答：「鼎爺係一個好好嘅騎馬師傅，以前我跟佢騎馬，咁其他就俾返啲空間佢哋啦！最緊要身體健康。」馬貫東媽媽身處外國，問到可有陪媽咪去旅行散心？他表示：「佢一路都喺外國，佢返嚟嘅時候會陪佢。」
其實，鼎爺早年常帶女友公開亮相，並向大家介紹對方是「李師奶」，李家鼎2017年主理的「鼎爺私房菜」開幕，馬貫東母親Viva更帶同外孫女撐場，當時李泳漢與李泳豪亦有同場。不過近年Viva與鼎爺未有一同露面，兩人的黃昏戀被爆經已告終，更有指李家鼎給了女方75萬分手費。